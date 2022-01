“Perdón tu papá no se murió”; hospital se equivoca con el papá de Radamés de Jesús

“A las nueve de la mañana me paro con la noticia de que mi papá había muerto”, narra el comediante Radamés de Jesús en una transmisión en vivo que hizo para denunciar lo que había sucedido en el Hospital Balbuena.

Su padre es el guitarrista de la alineación original de Three Souls in my Mind, Sergio Herrera, de 63 años. La noticia de que había muerto se la dieron a las nueve de la mañana, por lo que la familia comenzó con los trámites para el sepelio.

En el transcurso de la mañana, muchos rockeros y amigos de Sergio comenzaron a publicar sus condolencias en redes sociales y en algunos noticiarios. Fue hacia las cuatro de la tarde cuando el director del Hospital Balbuena, Yuri Carmona, mandó llamar a una de las hijas de Sergio, que había estado al pendiente de la salud de su padre.

“Yuri Carmona me dijo: ‘siéntate ¿quieres un vaso de agua? Es que llegó una noticia que vimos en televisión que había fallecido Sergio pero aquí está vivo, es que nos equivocamos porque cambiaron las camas y se equivocaron de paciente, pero quiero pedirte una disculpa pública”, dijo en una entrevista publicada por el portal noticias nr.

El comediante Radamés de Jesús, quien estaba fuera de la ciudad de México, fue informado primero de la supuesta muerte de su padre y luego de la equivocación. Fue entonces que decidió “alzar la voz”.

“No se trata de crucificar a alguien, lo que queremos es que este mensaje llegue a alguien que pueda hacer algo por esta negligencia. No puede ser esto que está sucediendo y nos digan ‘perdón fue un error de nosotros tu papá está vivo. Yo entiendo que todos podemos tener errores pero no de esa magnitud”, dijo Radamés.

“Por estas negligencias ¿cuánta gente se ha muerto o recibido noticias que no son? No puede ser porque ya lloramos, ya nos sacaron un susto, pudieron haber provocado una diabetes, un infarto, un susto fuerte y ahora resulta que nos dicen con la mano en la cintura: ‘perdón nos equivocamos; no puede ser. No sé quién del gobierno puede hacer algo”.

Sergio Herrera está ahora en espera de ser trasladado al Hospital Juárez donde la familia espera recibir una mejor atención. El guitarrista ingresó al hospital debido a una trombosis y como parte de la confusión, los médicos dijeron a los familiares que tenía Covid.