Pérdidas de dinero y vida: Fuertes turbulencias entre los hijos de Juan Gabriel

A seis años de la muerte de Juan Gabriel, la familia del intérprete de Querida sigue en disputa por la herencia millonaria que dejó uno de los intérpretes más emblemáticos de México. El vidente Farath Coronel le echó las cartas y predice cuál será el panorama entre los herederos de Juanga...

“Se viene una situación bastante complicada para los hijos de Juan Gabriel con pérdidas de dinero, de propiedades, e incluso de derechos de autor. La herencia del artista está siendo desperdiciada y mal aprovechada, no se está usando de forma beneficiosa para que pueda crecer y, a la larga, se van a arrepentir”, dice el experto en astrología consultado por TVyNovelas.

En el tarot consultado aparece también que el Divo de Juarez sí está muerto y no vivo, como asegura Joaquín Muñoz.

Juan Gabriel revive en 2022... con nuevo sencillo y próxima obra de teatro

“La figura de Juan Gabriel me aparece que está muerto, es mentira que no falleció; me sale en las cartas que a él lo dejaron morir, y que pudo haber vivido muchos años más”, dice.

Sobre los hijos del cantante nacido en Michoacán hay fuertes predicciones: “Me aparecen problemas de drogas, alcohol y estafas en la familia. Se destaparán problemas económicos y legales. Habrá una demanda que surgirá entre ellos mismos, lo que fracturará aún más la relación, porque se vienen grandes disputas”, comenta el vidente.

En las cartas también aparece un deceso. “Vendrá una muerte de alguien muy cercano en la familia, tal vez un hermano de Juan Gabriel”, alertó.

Finalmente, Farath Coronel asegura que la esposa de Iván Aguilera, primogénito de Juan Gabriel y heredero universal de su fortuna, se divorciará, y con ello perderá una fuerte suma de dinero, lo que afectaría la riqueza que dejó con su herencia Juan Gabriel.

Te recomendamos:

Todas las veces que la realeza advirtió a Harry “amigo, date cuenta”

"Gracias a Dios, Meghan no viene", la incendiaria declaración de la reina

Así es el ataúd de la reina y las impresionantes joyas que lleva