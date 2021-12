Pequeños avances en recuperación de Carmen Salinas: La encomiendan a La Guadalupana

Pequeños avances en la recuperación de Carmen Salinas avivan la esperanza de que supere el derrame cerebral que desde el pasado 11 de noviembre la mantiene hospitalizada y en estado de coma, por lo que su familiar se une permanentemente en oración pidiendo a todos los santos que la actriz despierte y salga del peligro, pese a que ya dejó el respirador y siguen practicándole estudios para saber cómo están sus neurotransmisores. Manuel Monge, su nieto, comenta que estas señales tienen optimistas a sus parientes, quienes han llegado a estar devastados por el estado en el que se encuentra Carmelita. “Hasta el momento estamos optimistas, tranquilos dentro de todo. Mi abuela ha tenido una reacción favorable: comenzó a respirar por su propia cuenta y eso ha incrementado nuestra fe y esperanza. Al principio fue muy fuerte, incluso lo sigue siendo actualmente. Cada quien vive el proceso de forma diferente: mis padres, mis hermanos, mis primas... Todos le estamos mandando las mejores energías y orando. Ella nos enseñó a estar cerca de Dios; no había una sola noche en la que ella no orara, o una mañana en la que no estuviera con su rosario... Todos estamos unidos en familia, recibiendo la energía de las personas que la aman. Por todo ese cariño, mi abuela sigue como una guerrera”, manifestó el joven actor que se integró a las grabaciones de la telenovela Mi fortuna es amarte justo en los días en que su abuela salía del proyecto.

Hijo de María Eugenia Plascencia, única hija de Carmen Salinas, confiesa que este episodio los ha unido más como familia, pues debido a las ocupaciones de cada uno, no se frecuentaban como les gustaría. “Yo casi no veía a mis primas, las hijas de mi tío Pedro, porque trabajo, pero ahorita estoy para todos, para lo que necesiten, siempre apoyándolos. He dado mi mayor respaldo a mi mamá; soy el único nieto hombre de la familia y he tenido que asumir la batuta, ser un pilar, así me encuentre destruido por dentro. Siempre muestro mi mejor cara y nunca he querido que me vean llorando, debo transmitirles fortaleza”.

“ME IRÍA CAMINANDO A LA BASÍLICA” También actor de la telenovela Imperio de mentiras, Manuel admite que “de repente surgen mil preguntas. Ha sido un proceso fuerte porque no todos tienen autorizada la entrada a la habitación donde ella es atendida, sólo pueden estar mi mamá, Gustavo (sobrino) y Carmen (nieta); ellos nos pasan los informes y comparten el estado de salud de mi abuela.

"Ella es nuestro pilar, el único ser humano que ha visto por mí en todas las dimensiones de mi vida y que me ha apoyado en cada decisión. Ella es una guerrera y tengo mucha esperanza en que se recupere”.

Sobre los consejos que la primera actriz le ha dado, dice que siempre le ha recomendado tener humildad y disciplina: “El día de mi primera escena en Mi fortuna es amarte le hablé y le dije que me habían llamado para trabajar en la misma novela de ella: me dijo que le echara ganas, que fuera agradecido siempre con Dios, y que no hay personajes pequeños”.

Al igual que él, su familia ha hecho varias promesas: “Le rogamos a la Virgen de Guadalupe. Yo le he ofrecido rosas hermosas... Vaya, hasta me iría caminando a la Basílica. Definitivamente, apostamos a nuestra fe porque, además, mi abuelita también es muy devota de la Virgen y nos ha inculcado esa conexión con Dios”, recalca el actor, quien tiene guardado un rosario que le regaló su abuela cuando él se encontraba en medio de una crisis.

Entre otras cosas, Manuel Monge lamenta también no poder entrar al cuarto donde su abuela recibe atención médica, pero se alegra cada vez que la ve a través de videollamadas. “Le hablamos y tratamos de que nos escuche. Yo le digo a mi mamá que le ponga música para que se conecten sus ondas cerebrales. Yo soy muy espiritual, tengo un cuenco tibetano y le mando toda esa energía y vibra. La visualizo sana, con su cerebro regenerado. Creo en el poder de la luz y sé que despertará”.

