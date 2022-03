Pepillo dice que él, pero ¿quién herederá el retrato de Silvia Pinal que pintó Diego Rivera?

Además de su mítica residencia en el Pedregal y un legado artístico invaluable, una de las posesiones más codiciadas de doña Silvia Pinal, quizá es el retrato que le pintó el maestro Diego Rivera, por lo que surgió una nueva versión sobre quién se lo quedará.

Ocurrió en el programa 'Con permiso', donde Juan José Origel hablaba de la herencia de la última diva del cine mexicano. Pero muy a su estilo, dijo que él sería el heredero del famoso cuadro de Rivera.

"Ya está todo arreglado. Yo he platicado con la señora Pinal y me dijo que ya todo está arreglado, hasta a mi me dejó herencia, el cuadro; el cuadro de Diego Rivera”, bromeó Origel.

"Nada más que lo voy a prestar a un museo", dijo mientras Martha Figueroa le seguía el juego y le decía que era una persona bondadosa. Mira el video:

Pero... ¿Quién heredará el famoso cuadro?

Desde hace tiempo, se sabe que doña Silvia lo dejará en comodato al Museo Estudio Diego Rivera. Una vez que el retrato al óleo estuvo listo, el artista lo envió a casa de Silvia Pinal, el 3 de noviembre de 1956, día de su santo. La dedicatoria decía: “La bella chamaca, genial, Silvia Pinal en su onomástico”.

Desde entonces, la obra ha recorrido el mundo, presentada en museos con una garantía de seguro de tres millones de dólares. "Eso le integra un currículum importante y va subiendo en prestigio, en precio, en muchas cosas... Que valga la pena, porque es lo que merece una obra así”, ha comentado la actriz. Cuando acondicionaba el Teatro Silvia Pinal y necesitaba dinero, recurrió a él: "Para salir de apuros decidí ofertarlo; María Félix ya había vendido el suyo, así que tenía clientes potenciales. Fui a ver a Juan Gabriel, quien ya había comprado el de La Doña, pero no se animó a comprarlo”.

Sin embargo, hasta la fecha luce en su residencia del Pedregal. Cuando se estrenó su bioserie, doña Silvia comentó que el cuadro será “un regalo a la gente que me lo regaló, que me lo dio. No sé, yo también pienso el cuadro de Diego (Rivera), planeo dárselo al museo de Diego Rivera, donárselo en comodato, para que sea propiedad de mis hijos pero que esté en el museo. Pero hay que pensarlo, porque total, el día que se va uno van a hacer lo que quieran".

¿Y cuánto le costó a doña Silvia Pinal el famoso cuadro?

En su libro autobiográfico, 'Esta soy yo', Silvia Pinal relata: "Y yo seguía pensando... Es Rivera, Silvia, es Rivera... ¿aceptará abonos? Dios, ¿cuánto me va a cobrar, cuánto costará?

"Terminó el cuadro en 1956, en pocas pero agotadoras sesiones, y llegó el día en que tenía que recoger mi cuadro, era el día de mi santo. Entré a su estudio, el cuadro estaba terminado, me quedé impactada cuando lo vi. (...) Había llegado el momento que tanto me preocupaba. Finalmente dije: '¿Maestro, cuánto le debo?' -'¿De qué?' -'¿Cuánto le debo por el cuadro?'.

"Y ahí seguía yo, con las piernas temblorosas y cincuenta mil pesos en la chequera, que correspondían a la 'raya' de mi casa, y pensaba que si me pedía más, pues ya le diría que le iría pagando en abonos. 'Pues fíjese que no, con eso de que hoy es su santo, ¿qué le parece si se lo regalo?'... Así fue como terminó regalándome ese cuadro que había pintado durante semanas para mí".