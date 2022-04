Pepillo Origel da la cara y confiesa si Eduardo Verástegui fue su novio

Sin que Eduardo Verástegui se haya manifestado al respecto, Juan José Origel decidió dar la cara sobre el rumor que circuló hace unos días, sobre que en los años 90 tuvo un romance con el galán.

Todo comenzó en el programa Chisme no like, donde han dedicado varias semanas a presentar una investigación sobre todo lo relacionado con Eduardo Verástegui.

En su programa, Javier Ceriani y Elisa Beristain dieron el micrófono a una mujer identificada como Patti Limón, quien contó: “Me atrevo a decir, porque lo sé, que uno de sus inicios aquí en el mundo del espectáculo fue por un romance que tuvo con persona muy importante que si te pones a pensar, fue nada más conveniencia... Fue Pepillo (Juan José) Origel, uno de los primeros. Lo sé de muy buena fuente".

Incluso, dijo que Origel era quien se vanagloriaba de ser novio de Verástegui: "Pepillo se los dijo a las personas que estaban ahí, fue en Acapulco, él lo contó porque estaba orgulloso de esa relación tal vez, los que saben son sus personas allegadas. Esto es algo que a lo mejor se van a destapar más cosas".

Así que con el estilo que lo caracteriza, Pepillo Origel decidió contar su verdad. En su canal de YouTube, alguien le preguntó al respecto, y él comentó:

"Qué horror que inventen semejante cosa. No quiero ni nombrarlos. Yo ya no estoy para pleitos. Si dicen de mí lo que quieran decir, que digan, que digan misa, a mí ya no me importa. Pero ya... que si ando que si anduve, que si fui, que si no fue... ya, digan misa, lo que quieran, ya ni me molesta. No hagan caso, pero eso que dijeron de mí, eso no es cierto".