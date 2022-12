Penélope Menchaca habla de la muerte de su nieto y rompe en llanto devastada

Pocas veces habla de su vida privada, pero Penélope Menchaca no pudo evitar conmoverse al ver a su hija Yania y al recordar que hace unas semanas murió su nieto tras complicaciones de salud.

"Esto no lo había hablado nunca, he pasado los peores meses de mi vida, los peores, que no se los deseo a nadie", dijo Penélope en el programa hoy Día de Telemundo.

"Mi niña tiene a una hija que se llama Olivia, que tiene dos años, y en diciembre nació mi nieto Carlo. Pero nació con un problema muy fuerte en el corazón, fueron 9 meses en los que era una montaña rusa de emociones", relató.

"Tristemente el 20 de septiembre el bebé murió. Ese chiquito se la pasaba sonriendo, pero la parte más complicada de todo, y no quiero decir que sufrí más que mi hija, sino que es diferente, es que sufrí como abuela, pero el ver a tu hija que las piernas no la detienen, que no hay un dolor más grande que... no, todavía mi cerebro no lo entiende", dijo al conmoverse y casi romper en llanto.

Penélope dijo que no ha podido llorar su pena, pues ha tratado de ser fuerte para su hija: "Cuando mi hija me habla desecha para decirme que Carlo acababa de morir y cuando entras a esa habitación, mi hija tenía al bebé cargando, y me decía: 'mamá, me lo quieren quitar y no se los voy a dar', es cuando tienes que decir... No lo he procesado, cuando estuve con ella traté de estar para ella, traté de no llorar, de ser la fuerte".

