Pei Garza le pidió matrimonio a su novio en romántico viaje a Vail... ¡Se casan en noviembre!

Pei Garza tiene grabada en su mente la cara de asombro de su novio, Juan Carlos Loyo, cuando durante un paseo por las montañas de Vail, Colorado, sacó una cajita y, arrodillado con un anillo de una firma italiana, le propuso matrimonio.

“Realmente fue una sorpresa, él no se lo esperaba porque era un viaje familiar, y gracias a la ayuda de mi mamá, pude esconder el estuche en el que venían las argollas”, nos adelanta el locutor de Grupo Fórmula, quien organizó la pedida de mano al mejor estilo de los cuentos de hadas. Para él tenía que ser “algo espectacular”, el broche perfecto para cerrar la celebración de sus cinco años de noviazgo con el hombre que trabaja como director de estrategias en una compañía petrolera.

“Teníamos estas vacaciones que siempre nos damos una vez al año, y generalmente nos vamos a esquiar con toda la familia. Se me ocurrió hacerle la propuesta en un paseo con dos percherones espectaculares en medio de la nieve, estábamos en todo el valle de Vail, el escenario perfecto. Justamente, después de salir de una curva teníamos todo montado ahí con el letrero que decía Marry Me (Cásate conmigo). Había pétalos rojos y se veía muy lindo, parecía película”.

UN AMOR QUE COMENZÓ EN TINDER

Garza nos explica: “Son dos anillos: uno trae un diamante en la parte interior, y el otro lo trae en la parte exterior. Representa nuestra unión, y es como de compromiso y matrimonio al mismo tiempo. La medida no me la sabía tanto, pero en las noches hacía un chanchullo, traté de medirle el dedo, y creo que le quedó perfecto”.

El mágico momento “fue la cerecita del pastel, viene a coronar estas subidas, bajadas, partes buenas y partes malas. Yo creo que hoy más que nunca, con esto de la pandemia, hay que celebrar el amor. Nosotros ya somos como un matrimonio, vivimos juntos desde hace cinco años, compartimos muchísimas cosas, nuestros perros, nuestra casa, nuestras aficiones, como el esquí, justo por eso le quise entregar el anillo en un lugar que fuera tan icónico y tan representativo para la relación”.

Esta historia de amor comenzó cuando Pei y Juan Carlos se conocieron en Tinder: “La gente piensa que las relaciones no prosperan en las redes sociales, pero conozco muchos casos de éxito, incluso, amigos que se han casado”. La primera cita es algo que la figura radial no olvida, pues su ahora prometido cocina riquísimo, es casi chef, “y quería hacerme algo muy especial, pero yo lo que le pedí fue milanesas empanizadas con arroz rojo y papas. Él esperaba que yo pidiera un pato a la naranja, un risotto, pero me decidí por lo más sencillo porque quería conocerlo más en ese plano hogareño, sin complicaciones. A la semana nos hicimos, formalmente, novios. Unos cuatro meses después nos mudamos juntos”.

JUNTOS EN MEDIO DE LA TRAGEDIA

Un edificio en la colonia Condesa fue el lugar escogido en 2017 por estos enamorados que se enfrentaron a una tragedia juntos: el terremoto de 7.1 que destruyó el departamento donde vivían: “Se nos perdió el perro, Jack; estuvimos buscándolo cinco días, fue algo muy apocalíptico porque las calles de esa zona estaban destrozadas. Afortunadamente, estábamos trabajando cuando ocurrió todo, logramos recuperar todo y tuvimos que cambiarnos a otra colonia”.

La complicidad, los mismos valores, los objetivos claros y la madurez han mantenido unidos a Pei y a Juan Carlos, quien tiene 41 años y es “totalmente ajeno a la industria del entretenimiento, pero hacemos buen complemento, porque yo soy superintenso, él es más tranquilo, entonces, tenemos ese balance que se necesita en una relación”.

Según el conductor de los programas ¡Qué Pei! y Tendencias, “el factor físico juega un papel importante porque debes tener química, atracción, y esos cuadritos ya estaban palomeados, pero ya luego pasamos al tema de los valores, de lo que esperamos en la vida. Para mí es muy importante la fidelidad, la lealtad, entonces, siento que llegamos a este punto luego de algunas experiencias de desamor previo”.