Pee Wee finalmente da la cara ante rumores de boda gay

Irvin Salinas Martínez, mejor conocido como Pee Wee, estuvo envuelto en polémica por rumores de que supuestamente es homosexual y estaba casado con su manager, situación que ya desmintió de viva voz.

En pleno aeropuerto, la prensa lo increpó sobre el escándalo y ahí se sinceró sobre las implicaciones que tiene tal información falsa, de la cual planea defenderse: "Sí vamos a actuar legalmente porque no se nos hace justo".

"Honestamente desde el martes que se dio a conocer me he reído con mi mamá, mis hermanos, con toda mi familia que realmente me conocen", dijo sobre su reacción ante el chisme.

Insistió en lo que ya había dicho antes, sobre ser privado con sus relaciones: "Ya tengo 34 años, conocen a todas las mujeres que han sido parte de mi vida y me parece muy chistoso... El hecho de que yo no diga todas las novias que he tenido en estos... no tengo 34 años de estar de noviazgo con mujeres, pero fácil desde los 14, sí (risas)".

Eso sí, dijo que aunque no pertenece a la diversidad, respeta mucho a sus fans: "Respeto muchísimo a la comunidad, sé y estoy enterado que tengo público de la comunidad gay y siempre los voy a querer a todos. Agradezco mucho el apoyo... honestamente no me he querido clavar mucho en todos los mensajes o comentarios que se han publicado", dijo, "Sé que en algún momento esto va a pasar".

Además, contó que ahora le genera vergüenza en su privacidad: "Me da muchísima pena porque soy soltero y de repente salgo con una amiga y no funciona, de repente salgo con otra amiga y de repente sí funciona y me da muchísima pena porque toda la semana todas mis amigas (me escriben): '¡Qué onda con esto!'".

