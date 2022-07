Pedro Prieto nos comparte todos los detalles de su BODA y su hijo

El pasado 6 de junio Pedro Prieto y su novia, la modelo Titi Jaques, se convirtieron en padres de su primer hijo, Leo. Esta gran bendición no vino sola, hace unos días la pareja decidió sellar su amor con una hermosa boda en la Ciudad de México, se casaron por el civil y en exclusiva el actor nos contó todos los detalles de este gran momento.

¡Te casaste! ¡Sí! Nos casamos por el civil. Decidimos hacer una boda muy íntima, de 20 personas, fue una ceremonia muy padre y tranquila aquí en México, en nuestra casa, vino el juez, firmamos los papeles y ya estamos casados.

¿Cómo fue el momento en que dijiste: “sí, acepto”? ¿Estabas nervioso? No, le dije a mi mujer en los votos que estaba nervioso de no estar nervioso porque no tenía miedo ni nada, la verdad es que todo a su lado se da muy fácil, nunca he tenido dudas de que es la mujer de mi vida, con la que quiero estar siempre. Creo que es una gran suerte que mi mujer sea mi mejor amiga, me siento bendecido de haber formado mi familia aquí en México, un país que me ha dado todo.

¿Quiénes fueron los padrinos? En un principio iba a ser mi papá, pero no pudo venir porque tiene un problema en la espalda, lleva cinco operaciones y los doctores no le recomiendan vuelos de varias horas, entonces me decidí por un amigo mío, Matías -mánager de Aleks Syntek y Emilio Osorio- lo conozco desde hace siete años, prácticamente desde que llegué a México y lo quiero mucho.

¿Tu mami pudo venir? Sí, vino mi madre, mi hermana y mi sobrina de Madrid, además de la familia que he creado en México, que son mis amigos.

¿Tienen planes de casarse por la iglesia? De momento no, pero como la mayor parte de mi familia está en Madrid también me gustaría tener una ceremonia allá, el tiempo lo dirá, pero sí queríamos casarnos en México porque mi bebé es mexicano, mi mujer es mexicana y yo amo México, ahora que ya estoy casado aquí puedo optar por la nacionalidad mexicana y ya lo estoy tramitando, pronto les daré noticias, así que estoy feliz.

Sin duda la mayor bendición es tu pequeño Leo… Sí y está muy sano, él es el fruto de lo mucho que nos queremos Titi y yo, yo le decía que quería ser papá y que ella fuera la mamá y se dio. Con ella me siento cómodo, muy yo, con Cristina siento una sensación de libertad y de paz que no había tenido con nadie.

¿Cómo te ha ido en tu faceta de papá? Como papá primerizo te podría decir que estoy cansado y desvelado, pero nada se compara con el trabajo que hace la mamá, las friegas se las ponen las mujeres, son unas ching... y luchonas. Mi mujer está dando pecho y es la que más se desvela, porque yo como hombre la puedo apoyar, pero esa parte de la lactancia es bastante difícil. Lo que sí puedo decir es que estoy muy feliz, me siento realmente bendecido porque mi hijo está sano y fuerte.

¿Qué sentiste cuando lo tuviste en tus brazos por primera vez? Pues siempre había tenido el sueño de ser papá y de formar una familia, y tenerlo en mis brazos fue la mejor sensación que he tenido en mi vida, siempre escuchaba a los padres decir que no podían definir lo que se siente y es verdad, es muy difícil poner en palabras sentimientos que ni yo mismo comprendo, es como una lluvia de felicidad, te invade una gran cantidad de amor. Recuerdo que cuando lo vi, lo abracé y me dieron muchas ganas de protegerlo y de cuidarlo, no quiero que llore, y tengo mucha curiosidad de saber cómo va a hablar y cómo será su tono de voz.