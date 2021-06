¡Payaso y abusivo! Otra mujer denuncia a 'Chuponcito' por acoso sexual

TEXTO: HUGO MALDONADO

Bárbara Estrada conoció a José Alberto Flores, mejor conocido como Chuponcito, en el 2011, cuando le ofreció trabajo como su asistente en el circo. Tres meses después le pidió ser su pareja, y aunque reconoce que en un principio era un caballero, comenzaron a tener problemas cuando ella descubrió que otras mujeres lo llamaban por teléfono en plan sentimental, y terminó la relación en el 2015, tras enterarse de que él era portador del virus del papiloma humano.

Meses más tarde la volvió a buscar, y siguieron en contacto hasta el 2018, cuando la amenazó con publicar videos íntimos de ella si no accedía a cumplir sus fantasías sexuales.

En entrevista, Bárbara confiesa que tras la denuncia (en el 2020) por abuso sexual de Carla Oaxaca (exrepresentante de Chuponcito), decidió emprender acciones legales contra el comediante por delitos contra la intimidad sexual, violencia familiar equiparada y extorsión. Además, revela que Chuponcito ya fue citado ante la fiscalía, y advierte que existen más víctimas, entre ellas, Anaid Velázquez, quien fue su recepcionista hace siete años.

“ME OBLIGABA A TENER SEXO”

¿Cuándo fue la primera vez que recibiste estas amenazas? "En una videollamada que hicimos en el 2018 (cuando ya no eran pareja). Yo me quedé desempleada y él me había mandado cinco mil pesos; después me dijo que le pagara con fotografías. No puedo decir qué hubo en esa videollamada (por asunto legal), lo único que le dije fue: “No te debo nada. Liquidada mi cuenta”, y me dijo: “No te pongas mam..., porque todo lo que tengo lo puedo subir a redes sociales. Se las voy a mandar a tu novio”, y ahí fue donde dije: “Vámonos a lo legal”.

¿Estabas enterada de que él te grababa en la intimidad? "Sí, éramos pareja y me pedía que le mandara fotos, él me mandaba otras a mí, y cuando ya no teníamos una relación, seguía haciéndolo; de hecho, él aparece al lado de la cuna de su hijo.

¿Alguna vez te pidió hacer algo que pusiera en riesgo tu vida? "No, solamente me pidió que me acostara con mi novio, que le mandara video y que me daba 10 mil pesos.

¿Te agredió físicamente? "A golpes, no, pero me obligaba a tener sexo (cuando estaba bajo el influjo del alcohol); él fantaseaba, me decía: “Dime que te acuestas con tu hermano o que te acuestas con tu tío”. Un día me dijo: “Vamos a hacer un trío, deja le digo a un amigo”, y le contesté que no. Cuando se le pasaba el efecto del alcohol ya no sucedía nada.

¿Siempre te hacía estas propuestas bajo el efecto del alcohol? "Siempre. En una ocasión me dijo que si me acostaba con mi papá me daba 20 mil pesos.

¿Qué estás buscando con tu denuncia? "Quiero justicia. Dejo en manos de las leyes que decidan, y si él se tiene que ir al reclusorio, eso le tocó; él a mí no me molesta, porque yo tengo una orden de restricción.

Chuponcito dijo que se sintió un monstruo con las denuncias de las otras víctimas, las cuales negó… "Él se puso ese apodo de “monstruo”, nosotras nunca le dijimos que lo es; dice que lo deja en manos de Dios, pero Dios no actúa de esta manera, o ¿quién es su Dios? No nada más somos tres, conozco otras dos personas que fueron víctimas, una de ellas no quiere hablar por miedo, y espero que leyendo esta entrevista tenga el valor (de denunciar). No estamos solas, confiemos en la justicia, hay que unirnos como mujeres.

