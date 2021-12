Paulina Rubio lo quiso ocultar, pero ya se confirmó lo que hará con Alejandra Guzmán

Durante décadas se ha hablado de la rivalidad entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, quienes finalmente confirmaron que realizarán una gira de conciertos juntas sobre el mismo escenario.

Este proyecto ya estaba gestándose desde antes de la pandemia, pero de pronto quedó cancelado. En entrevista con Yordi Rosado, la Guzmán detalló un poco de lo que pasó con Paulina, pues habrían tenido diferencias; eso sí, no descartó unirse en el futuro:

"Ya no salió por la pandemia y otras cosillas. Yo grabo una vez, no grabo cuatro, dije 'ay, qué fácil' es como si tú vas a hacer el examen cuatro veces. Lo haces una, te guste o no. Cuando haces las cosas 50/50 tienes que saber quitarte para que el otro entre, y a veces no se quitan de en medio. No quería tener problemas con nadie, entonces, no salió, igual sale en algún momento, no sé, veamos".



En aquella entrevista no cerró la puerta a la posibilidad de cantar con Paulina Rubio, por lo que ahora Alejandra Guzmán decidió concretar los planes y, a través de sus redes sociales, anunciaron su gira 'Perrísimas'.

Alejandra Guzmán compartió:

Paulina Rubio también publicó:

La primera fecha será en Estados Unidos, pero seguramente el público mexicano llenará los recintos donde se presenten, tan como se logró con la gira que Alejandra Guzmán realizó con Gloria Trevi.

