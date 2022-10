Paulina Rubio dice que fotos asquerosas en la playa fueron fotomontaje

Después de que fue objeto de burlas e inspiración para decenas de memes, Paulina Rubio finalmente rompió el silencio sobre las polémicas fotos donde se le veía en la playa, supuestamente defecando.

Tardó varios días para hacer frente a la polémica, pero en entrevista para periódico El Universal, La Chica Dorada aseguró que las fotos están editadas, además de resaltar que son muy viejas.

A decir de Paulina, las fotos fueron tomadas durante su matrimonio con Nicolás Vallejo Nágera 'Colate', con quien estuvo casada de 2007 a 2014. "Es un fotomontaje, pero pues yo sí cag…", dijo la cantante

Con sentido del humor, reiteró: "No pues ¡wow!, me subo a la ola del trending topic... No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad".

"Las fotos y las imágenes no son reales", alegó la cantante, quien argumentó que ya no tiene el mismo look que actualmente presume como jurado de Mira Quien Baila.

"Ve el color del pelo, yo ahora no estoy con 'Colate', yo no estoy en Europa ahorita, en las playas de Miami no hay piedras y la cac* tampoco es mía", dijo al recordar sobre las fotos, que se enteró que hacían un escándalo mientras "estaba haciendo yoga, hasta me caí del pinito, dije 'Pérate'".

