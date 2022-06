A su salida de Televisa San Ángel, Paul Stanley habló con varios reporteros en pleno aniversario luctuoso de su padre, Paco Stanley, a quien ha intentado contactar.

El presentador fue asesinado el 7 de junio afuera de una taquerías, al sur de la ciudad de México. A la fecha hay varios mitos alrededor del estremecedor asesinato, aunque la imagen de Paco perdura con el cariño de la gente.

(Paul ha intentado contactar con Paco Stanley, pero hay esto en su contra

"Ya son 23 años, y pues el tiempo se ha pasado muy rápido, siempre recordándolo con mucho amor, orgulloso de ser su hijo", dijo Paul.

"Siempre la gente lo recuerda con mucho cariño y a toda la familia nos llena de orgullo. Todos los días le hago un homenaje dedicándome a esto que él hacía", comentó.

"Muy difíciles porque a pesar de que tengo a mi padrastro siempre me ha hecho falta mi padre y lo recuerdo siempre con mucho cariño Siempre es el 'qué hubiera pasado si viviera, qué pensaría de lo que hago, de verme ahora como un hombre'. Siempre es el 'qué hubiera pasado', pero no existe".

"Ya he ido a comer varias veces ahí, eso ya lo tengo superado. Lo que sí es que la ausencia de mi jefe es lo que más me pesa".

Sobre si lo ha contactado con ayuda de mediums, Paul confesó que tiene en su contra que el caso es muy público, por lo que duda de todo lo que han dicho: "Cuando tienes una ausencia, buscas de todo para saber qué hay después de la vida, cómo está. Lo hice muchas veces pero no creo mucho. Me dijeron muchas cosas, pero no sé... Habrá quien crea, pero también al ser algo tan público, dices 'igual y lo googleó y me contestó'. En el programa me han traído de todo (expertos) pero siempre existe esa duda, es algo tan público, que difícilmente crees".