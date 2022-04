Paul Stanley fue a dar al hospital y los médicos "no lo dejaron salir"

Paul Stanley encendió las alertas al publicar una fotografía desde el hospital. Así que esta mañana se enlazó con sus compañeros del programa 'Hoy' y explicó exactamente lo que le pasó.

"Sigo en el hospital. Me detectaron una variante de salmolenolis. Entré por eso y luego, cuando me hicieron estudios, tomografía, de todo, del corazón, me detectaron que tenía las plaquetas bajas", contó Paul de buen ánimo.

"Se preocuparon los doctores, y pues no me dejaron salir. Me dijeron que se preocupaban mucho de dónde venía esa baja de plaquetas y aquí estoy", relató.

El presentador lo tomó con humor y hasta bromeó sobre el suero al que lo tienen conectado: "Ya estoy mejor, ya tengo vodka y tequila blanco (bromeó) ya tengo ganas de salir, pero la salud es primero".

Raúl Araiza lo visitó en el hospital, mientras Paul espera buenas noticias: "Estoy en espera de que los doctores me digan si la baja de plaquetas fue por la intoxicación que tuve".