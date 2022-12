Paul Stanley, el rey de la birria: así inauguró su nueva sucursal en Neza

FOTOS: JOSÉ LUIS RAMOS. Lo que empezó como una conversación entre su hermano y unos amigos, terminó siendo para Paul Stanley la oportunidad perfecta de invertir su dinero, pues ahora que abrió la tercera sucursal de su negocio de birrias, el conductor de Hoy crece como empresario del ramo gastronómico, ofreciendo una variedad de platillos mexicanos en sus locales.

“La nueva está ubicada en avenida Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, y estoy muy emocionado, agradecido con la vida, con la gente, porque me ha demostrado que le ha gustado mucho la propuesta. Nosotros mantenemos el mismo menú, la misma bebida, el mismo sazón, y así hemos conseguido el éxito”, asegura a TVyNovelas el también actor.

“DEBEMOS TENER VARIAS OPCIONES PARA SUBSISTIR”

Stanley nos confiesa que aunque el impulsor de este emprendimiento fue su hermano, él comenzó a involucrarse en luego fueron llevadas a la realidad con la creación del primer restaurante de este concepto, ya que, además, el artista es dueño de Spiritello, cuya especialidad son las pizzas y las pastas, esto debido al gusto de Paul por la comida italiana.

“Me involucro aflojando lana, pero también le entro a las recetas y tratando que las tres sedes tengan el mismo sabor”.

Para el presentador del programa Hoy y de Miembros al aire, esta es una manera de crearse un plan B en medio de la inestabilidad del mundo del espectáculo, así lo refiere: “Uno tiene que diversificarse, hoy día no podemos dedicarnos sólo a una cosa, debemos tener varias opciones para subsistir, para fortalecer nuestra economía, pero también para ser nuestro propio jefe y no depender de un solo ingreso”.

Al preguntarle si ha sido complicado entrarle a los negocios, Paul admite que sí, y que, efectivamente, lo que más cuesta es el principio, pues siempre hay un riesgo de pérdida o fracaso: “Claro que se sufre, pero al ver que se mantiene solo, aunque no estés ganando, es cuando puedes respirar”.

Paul Stanley inauguró sucursal en Neza

“SIGO EL EJEMPLO DE MI PAPÁ”

Y aunque le ha ido muy bien en esta faceta de empresario restaurantero, el hijo menor de Paco Stanley piensa afianzar su carrera en la televisión, pues ama el medio en el que se desenvuelve. “Me encanta la conducción, la actuación, es algo que me llena mucho, sin embargo, con esos aportes que me generan los negocios podría, en el futuro, elegir mejor los proyectos que quiero”.

Para el protagonista de la comedia Mi querida herencia, los consejos de su padre, asesinado el 7 de junio de 1999, le han permitido tener claridad en sus decisiones y en los proyectos que hoy ve concretados. “Recuerdo la última semana que estuve con mi papá y me dijo, primero, que cuidara a mi mamá, pero también que me iba a dejar algo y quería que lo duplicara y lo multiplicara. Entonces eso es lo que estoy tratando de hacer, aunque realmente la inversión de mis restaurantes ha sido fruto del trabajo que he hecho en televisión a lo largo de estos años”.

Desde el foro donde graba el matutino de Televisa, el titular del programa deja claro que Paco Stanley representa su inspiración y un hombre que, a pesar del poco tiempo que convivieron, le dejó las mejores enseñanzas.

“El ejemplo me lo dio él, porque siempre fue una persona muy visionaria y también supo invertir su dinero, hizo un estudio de grabación, cabinas, tuvo sus oficinas, siempre fue muy trabajador; actuó en el Tenorio cómico, tenía su programa de televisión… Al momento de su muerte estaba haciendo muchas cosas, y eso es lo que yo hago, aprovechar mi tiempo, mi dinero y mi pasión”, recalca el carismático intérprete de telenovelas como Soy tu dueña, Un refugio para el amor y Porque el amor manda.

¿Dónde están ubicados?

-América 297, El rosedal, Coyoacán

-Taxqueña 1621, Educación, Coyoacán

-Chimalhuacán 201, Agua Azul, Nezahualcóyotl

Sigue el chisme:

Meghan Markle tiene rasgos manipuladores a causa de su signo zodiacal

Este TikTok muestra cómo serían las Kardashian-Jenner sin cirugía

Sandra Echeverría revela detalles de su separación con Leo de Lozanne