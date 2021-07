Paty Navidad volverá la TV, pero sigue firme en NO vacunarse contra COVID-19

Durante la pandemia, Paty Navidad se convirtió en protagonista de controversias al compartir su postura ante la COVID-19 y su decisión de no recibir la vacuna contra la enfermedad.

En todo este tiempo llamó la atención de los medios así, pero este 2021 volverá a la televisión como participante de MasterChef Celebrity, donde enfrentará a otros famosos en la cocina.

Estará en contacto con mucha gente, pero decidió mantenerse firme en su decisión de NO vacunarse contra el coronavirus, y así lo compartió en sus redes sociales.

"A quien corresponda: no me he vacunado 'la vacuna covid-19', ni me vacunaré... 'la vacuna' es un derecho, no una obligación, y también es un experimento del que nadie se hace responsable, excepto quién decide vacunarse", escribió en Instagram.

"Pedir certificado de vacunación contra covid-19 para poder trabajar es violatorio, éste no debe ser utilizado como condicionante para contratar a alguien o para permanecer en el empleo, de ser así, esto sería una total violación a los derechos humanos fundamentales, a nuestra Constitución y a la Ley Federal del Trabajo", anotó.

Y explicó, quizá en referencia a su nuevo proyecto, que "a mí nadie me ha pedido, exigido y obligado a vacunarme, agradezco infinitamente la oportunidad que se me brinda de trabajar respetando mi pensamiento, mi decisión, mis derechos e integridad humana. #YoNoMeVacuno".

Hay que recordar que Paty Navidad no cree en la letalidad de la COVID-19, ha compartido que familiares se curaron al tomar té de guayaba y aspirinas, y ha asegurado que la vacuna incluye nanotecnología.

Por eso no quiere vacunarse: "Traen nanotecnología para modificar nuestro ADN para convertirnos en seres humanos híbridos. Es una nueva era, es de lo que yo he hablado, una nueva era de transhumanismo. Esta es una vacuna experimental que sacaron en seis meses, ¿por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado?”.

