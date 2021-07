Paty Navidad revela si dio positivo tras brote de COVID-19 en MasterChef Celebrity

Después de conocerse sobre el brote de contagios de COVID-19 en la producción de MasterChef Celebrity, donde ella está trabajando, se viralizó la noticia de que Paty Navidad dio positivo al coronavirus.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, la cantante y actriz aseguró que no tienen "ningún síntoma de absolutamente nada", y que está "completamente sana".

La actriz compartió una imagen donde explica que COVID-19 significa "Certificado de vacunación e identificación de inteligencia artificial" y explicó:

"Esto significa COVID-19, es una clave que tiene que ver con la Inteligencia Artificial, con la Identidad Digital, con la vacunación, entre otras cosas más.

"No estoy enferma de una clave de Nuevo Orden Mundial … Estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada. Respeto los distintos pensamientos y no tengo problema en realizarme pruebas de protocolo que ahora son requisitos indispensables para poder trabajar, pero definitivamente pienso que nadie en el mundo se infecta de un “virus letal” sin tener ni un sólo síntoma … como ahora dicen que es mi caso.

"¡DIGAMOS NO AL MIEDOVIRUS! Reitero mi respeto para quienes piensan diferente a mi, pero al igual que ellos, yo también merezco respeto, aunque piense y sea muy diferente a la gran mayoría. Por su atención, ¡GRACIAS!", manifestó.

También compartió otra imagen para decir que las pruebas PCR son un instrumento de engaño para provocar miedo, controlar a las masas y enriquecer al gobierno del mundo.

""No al nuevo orden mundial dictatorial y tiránico! No al miedo, no a la manipulación y no a la mentira!", apuntó.

Paty Navidad ha sido una de las famosas más criticadas durante la pandemia, por manifestar sus opiniones sobre la verdad detrás de la COVID-19.

"Soy una mujer completamente responsable y consciente de lo que pienso, escribo, digo y hago, más no de las interpretaciones o creencias de los demás. Soy sana, pulcra y honesta, no me meto en la vida de nadie y a nadie le hago daño, pese a quien le pese, tengo derecho a decidir lo que considero mejor para mi salud y para mi vida en general".

Paty ha dicho que no utiliza cubrebocas ni se piensa vacunar porque las dosis contienen nanotecnología destinada al control de la humanidad.

