Paty Navidad dice que famosos que le desearon la muerte... "¡se murieron!"

Dentro de 'La casa de los famosos' ya comenzaron a surgir las primeras polémicas declaraciones de las celebridades que buscan ganar 4 millones de pesos tras unos meses de encierro. Primero Aylín Mujica confirmó romance con Mel Gibson y ahora Paty Navidad habló sobre sus detractores.

En pleno chisme con Osmel Sousa, la mexicana recordó un dato perturbador. Cuando ella se hizo famosa por su controvertida postura sobre el coronavirus y la "plandemia", como le gustaba llamar a la pandemia, muchos famosos la criticaron.

A decir de Paty Navidad, quienes estuvieron en su contra, lo pagaron con la vida: "Toda la gente del medio que se me echó encima por lo del Covid, y que dijo que ojalá y me muriera, se murió… del medio”.

"No te digo nombres porque son muy conocidos... varios", dijo Paty, desatando especulaciones sobre a qué famosos se refería.

Hubo personas del público que mencionaron que quizá se refería a Carmen Salinas, quien en vida pudo decir: "A mí la señora Paty Navidad no me interesa, si está loquita, es problema de ella, pero mío no es. Yo sí creo en esa cosa y me da mucho miedo".

"Yo ya conozco a Paty Navidad, le teníamos que tener un doctor de fijo cuando hizo 'Aventurera' por la hipocondría tan grande, le subía y bajaba la presión. Ese es el recuerdo que tengo de ella. Me han comentado que declara que no es cierto, esas son las gentes que te desquician, que dices 'por amor De Dios, no sabes lo que estás diciendo'", dijo la actriz, quien murió el 9 de diciembre de 2021 por un paro cardiaco, luego de que sufrió un derrame cerebral que la dejó en estado de coma.

En 2020, Paty Navidad se pronunció ante las críticas de sus colegas y les pidió respeto.

Cuando estaba en pleno auge la pandemia por coronavirus y los casos aumentaban drásticamente, Paty Navidad defendía su postura sobre la tecnología que se implantaría en el ser humano a través de las vacunas.

"Lamento muchísimo que haya personas muy enojadas de mi medio, el medio artístico, muchas compañeras y compañeros indignados por mis opiniones. Les sugiero con respeto y cariño que no entren a leerme, expresen las de ustedes, todos tenemos los mismos derechos”, dijo en uno de sus videos.

"Mi Conciencia tiene más valor, importancia y peso que las opiniones negativas de los demás, el que agrede y juzga se juzga e insulta así mismo, y no creo que sepan las tormentas que las personas pudieron atravesar en su momento de prueba, se necesitaría tener una vida intachable para poder señalar a los demás con tanta ligereza y severidad sin verse la cola que cada quien arrastra, cuidemos las palabras, ellas califican a quien las dice y la boca siempre habla de lo que abunda en el corazón. Nadie somos dueños de la verdad absoluta y las opiniones son sólo opiniones. Lindo y bendecido fin de semana!", reiteraba Paty en los videos que fueron eliminados cuando suspendieron sus cuentas de redes sociales.

Paty Navidad

Sigue el chisme:

Exhiben los mensajes que Piqué nunca le respondió a Shakira

Shakira antes de ser famosa: a qué se dedicaba y lo diferente que lucía

Paparazzi que captó a Clara Chía lapida a Piqué: "Eres un mediocre"