Paty Cantú revela por qué nunca había tenido éxito en el amor

Paty Cantú ha lanzado varios mensajes en su cuenta de Twitter que tiene preocupados a sus fans. La cantante comenzó un hilo en el que acusó que durante mucho tiempo han menospreciado sus logros y no han valorado su trabajo como cantante y compositora.

“No seré la más guapa, la que tiene más followers, más views, más likes. Pero lo que hago, lo hago con convicción, y he dedicado mi vida a componer canciones que hoy hacen un catálogo que ni yo me creo. ¡Con eso y no con otra cosa sigo aquí!”

Algunos de sus fans vieron su comentario como una respuesta a las comparaciones que constantemente se hacen entre Paty Cantú y Kenia Os.

Los seguidores de Os constantemente señala que Paty no tiene tantos fans ni un éxito tan grande como el de Kenia.

Esta interpretación surgió por otro de los mensajes que escribió la cantante mexicana en su hilo de twitter.

“Y a quién quiera demeritar los logros de esta mujer con sus propios complejos o clichés machistas, se llama envidia. Y pudre el alma. Sólo unx sabe sus sacrificios”.

Cantú, nacida en 1983, lleva 20 años de carrera artística desde que formó parte del dueto Lu, junto a Mario César Sandoval.

“50 canciones que han estado en las listas de éxitos de México, USA, Argentina, España, Chile, Guatemala, Perú, Ecuador, Brasil, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Bolivia y Uruguay (¡ni puedo creer que he compuesto tanto!)”.

Sin embargo, Paty escribió que todo ese trabajo ha tenido un costo: “Esta mujer ha trabajado tanto que no pudo construir una relación romántica exitosa en décadas”.

Paty también se refirió a la competencia en la industria de la música y al ideal que ella persigue con sus canciones.

“Ganarte la fama es fácil. Construir legados es sólo para valientes. Y la humildad de saber lo que somos y lo que no hay por qué perseguir nos ayuda a mantener la vista en el camino y las razones correctas. La competencia es con unx mismx en el día a día. ¡Y la ambición es válida!”.

Finalmente, Paty Cantú se dirigió a sus seguidores a quienes considera uno de los elementos más valiosos de su carrera.

“Y saben qué ha sido clave, para no tener que vender versiones distorsionadas de mi. O cuerpo. O alma… USTEDES. ¡Los mejores fans del mundo! Dondequiera que estén, los amo. Son mi familia y este camino es tan mío cómo suyo”.