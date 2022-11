Paty Cantú pone un alto a su fandom y defiende a Belinda

Paty Cantú decidió aclarar las versiones que señalaban que ella condicionó su partición en los 2000's Pop Tour a no compartir camerino con Belinda.

Supuestamente, la petición se relacionaba con el hecho de que Paty Cantú fue telonera de Belinda en una gira de conciertos hace una década.

A partir de esta información, algunos grupos de fans de Paty Cantú y otros de Belinda comenzaron una guerra de tuits en la que se acusaban e insultaban mutuamente.

Paty Cantú entonces decidió escribir varios mensajes para aclarar la situación, primero en el sentido de su relación con Belinda y después para exigir algo a su fandom.

"NO estoy de acuerdo con que fandoms de otros ni tampoco con que fans MÍOS, ataquen a otros artistas ni a ninguna persona punto. De MI lado, esa es la respuesta. Jamas condicioné a nadie y que dos mujeres no sean súper cercanas no es sinónimo de que sean enemigas…", escribió Cantú, quien sin mencionar a Belinda, dejó claro que a pesar de que no tienen una relación de amistad o estrecho, se respetan como artistas.

Luego, en otro tuit, enfatizó que ella no está de acuerdo con las peleas que se provocan en las redes sociales debido a noticias falsas.

"Por favor, a mis fans. Les pido que NI UNA palabra más negativa sobre nadie. Cómo lo he dicho mil veces. Yo NO necesito hacer menos a otros para saber quién soy. Y NUNCA comparo a mujeres como más o menos unas a otras. El rollo y el pleito lo están fabricando afuera con mentiras".

