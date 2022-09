Patricio Cabezut vive un infierno con la madre de sus hijas

En noviembre de 2021, la vida cambió por completo para Patricio Cabezut y su esposa, Aurea Zapata. Después de procrear dos hijas y mantener un matrimonio sólido por diez años, salió a luz que la pareja enfrentaba serios problemas conyugales que terminaron en los juzgados; ella lo denunció por violencia familiar, y él ha respondido con más demandas que siguen en curso. Sobre el proceso legal que enfrentan y de las repercusiones que eso ha tenido en su vida, platicamos con el conductor.

¿Cómo vas con la chamba? Es complicado porque, a pesar de que llevo más de 30 años de trayectoria profesional, de que me he mostrado como soy en los lugares donde he trabajado, y de que productores y empresas han confiado en mí, hay personas que, lamentablemente, por la situación en la que estoy, en la que se me acusa de algo serio y delicado, han dudado en contratarme y eso me perjudica. Espero pronto pueda terminar este calvario, este infierno, para poder comenzar de cero. Confío en que pronto se sabrá la verdad y se hará justicia.

¿Cómo le has hecho para sobrellevar la situación? Primero, gracias al apoyo de mi familia, y también al tratamiento psicológico que he llevado; ha sido de mucha ayuda porque, cuando te ves afectado en una situación así, en la que te difaman y dicen barbaridades de ti, te afecta, te destruye y te aniquila. Por eso, el apoyo de mis seres queridos cercanos y de los amigos ha sido fundamental. Me va a faltar tiempo y vida para agradecerles sus oraciones y todo.

Habías comentado que tenías depresión, ¿cómo estás en este momento? Lamentablemente salí con afectaciones en los estudios psicológicos, que fueron largos: empezaron desde febrero, fueron cuatro sesiones y hasta hace unos días, cinco meses después, recibí los resultados. En lo que leí hay afectaciones de depresión, angustia y desesperación. La parte positiva es que también sale que soy una persona noble, fuerte, que estoy consciente de lo que está ocurriendo,

¿Cómo va el proceso legal? En la parte familiar, yo mismo le pedí a la juez una cláusula especial para que no se comenten a detalle los asuntos de la demanda familiar que yo interpuse a ella (a Aura), no más publicaciones ni fotos de mis hijas en redes sociales para salvaguardar su integridad y su bienestar. Y en lo que respecta a la parte penal, el próximo 5 de febrero es la audiencia intermedia; ahí finalmente se van a presentar las pruebas de la imputación que se me hizo, porque ella me acusó de 11 cosas diferentes cuando levantó la denuncia por violencia familiar, pero a la hora de la verdad, dos meses después, sólo se me acusó de una.

¿De qué exactamente? De la probabilidad de hechos de violencia emocional, ocurrida la noche del 20 al 21 de noviembre (de 2021), porque dijo que durante toda la noche y de manera continua yo la agredí verbalmente y no la dejaba salir con mis hijas, eso es todo, no hay nada más. Y esa acusación ahora tendrá que demostrarla con evidencias en la Fiscalía (…). Por nuestra parte, vamos a preparar nuestra defensa con una cantidad importante de pruebas para demostrar que la que cometió violencia fue ella; por eso, desde finales de diciembre presenté dos denuncias penales en su contra: por violencia familiar, la de afectación y daño psicológico y emocional a mis hijas, que está en curso; y otra más por la afectación y daño psicológico a mi persona, la cual también sigue en investigación.

¿Has podido ver a tus hijas? Una sola vez, el 2 de junio pasado, en una audiencia notificada y propuesta por la juez décimo de lo familiar. Conviví con ellas durante 25 minutos en los que hubo abrazos y besos, y también la preocupación de ellas, porque me preguntaban: “Papá, ¿por qué no nos podemos ver?”.

Seguramente muy difícil para ti, que siempre has sido muy cercano a ellas… Totalmente. El mejor papel de mi vida ha sido el de ser padre; aprender a ser papá nadie te lo enseña, y yo estaba disfrutándolo mucho. Me arrebataron por completo ese privilegio, y sobre todo le arrebataron a dos menores de edad el derecho que tienen de convivir y de ver a su padre y a su familia parental.

