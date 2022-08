Pati Chapoy se 'ventanea' a sí misma y nos habla de su primer amor

Durante décadas ha 'ventaneando' al mundo de la farándula, y ahora Pati Chapoy lo hizo con ella misma, en una entrevista exclusiva donde nos habló de sus primeras veces en varias situaciones de su vida.

La líder de 'Ventaneando' fue muy honesta, aunque al final no quiso responder una pregunta...

Primer viaje: "A los seis años con toda mi familia. Fue muy interesante, porque viajamos, vía terrestre, de Cuernavaca, Morelos, hasta Torreón, Coahuila".

Primer negocio: "Cuando tenía 17 años se me ocurrió elaborar figuras de papel maché; cada una la vendía como en 80 pesos ¡y mucha gente me las compraba! Fue mi primer sueldo".

Primer amor: "Álvaro Dávila, con quien llevo casada 45 años y contando. Nos conocimos gracias al Festival OTI, y nos enamoramos. Decidimos primero vivir juntos; fui muy aventada, pero es lo que debe hacerse: conocer a una persona y que te conozcan como eres".

Primer beso: "A los ocho años, en la mejilla a un niño que se llamaba Pancho".

Primer tropiezo: "No fue tropiezo como tal, pero en mis veintes tuve que entrevistar al entonces dirigente de Los Caballeros de Colón para la revista Contenido, ¡y tuve que repetir la entrevista siete veces!, mismas que el entrevistado me recibió con la calidez y amabilidad de la primera vez".

Primer pleito: "Con mi hermana Lilián; fue porque a ella le gustaban mis zapatos y, literalmente, se los ponía a la fuerza, a pesar de no quedarle. Calzo del 2.5, ella del 3.5 ¡y me los deformaba!".

Primer trabajo: "Después de egresar de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, trabajé en las revistas Diseño, Contenido y Vanidades; incluso escribí para el periódico Novedades".

Primer coche: "Un compacto color amarillo. No me acuerdo qué edad tenía ni el modelo, pero me movía por toda la ciudad en él".

Primera casa: "Cuando me casé con Álvaro Dávila la compramos en San Ángel, propiedad del escultor Feliciano Béjar. Ahí sigo viviendo".

Primera travesura: "(Risas) ¡Esa si no se las voy a contar!".