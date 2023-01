Pati Chapoy lanza broma sobre violencia en Sinaloa y los Reyes Magos

La periodista Pati Chapoy provocó una polémica en su cuenta de Twiiter luego de que publicó una imagen que alude a la violencia que sucede en Sinaloa tras la captura de Ovidio Guzmán, y la llegada de los Reyes Magos.

El chiste que Chapoy compartió muestra primero el señalamiento de una flecha hacia la izquierda, apuntando el camino hacia Sinaloa.

La segunda imagen muestra a los Reyes Magos que caminan en sentido contrario y la leyenda "Nos vemos en 2024".

La captura de Ovidio Guzmán la madrugada de ayer ha provocado en el estado de Sinaloa (y con especial crudeza en su capital, Culiacán), una ola de violencia con bloqueos, incendios y el cierre del aeropuerto.

Aunque el chiste provocó muchas críticas también hubo mensajes en el sentido de que era un reflejo de la realidad en México.

"Pues la verdad no peca pero incómoda, hay muchos lugares en México por no decir todo México donde mucha gente y muchos extranjeros tienen miedo de visitar. No veo algo malo en este meme", se lee en uno de los mensajes.

