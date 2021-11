Pati Chapoy finalmente revela qué pasaría si deja 'Ventaneando' y quién ocuparía su lugar

Desde hace casi 26 años, 'Ventaneando' cambió la forma de informar sobre espectáculos en México, pero después de años de especulaciones, Pati Chapoy finalmente reveló el nombre de la persona en la que ella creyó para dejarle su silla.

Ocurrió en una entrevista con El Escorpión Dorado, en la que la legendaria periodista no se escapó de la pregunta sobre su posible retiro de la televisión. "Quién sabe. Ese rollo de en qué momento voy a parar, lo traigo de hace varios años", confesó Pati, quien sigue al frente de 'Ventaneando' luego de que ella solo iba a ser la productora, aunque de último minuto se integró como presentadora del primer programa.

Pero al hablar de su retiro, Chapoy dejó en claro que no piensa irse a descansar... "Eso no quiere decir, si algún día decido dejar Ventaneando, o me dan las gracias, no quiere decir que vaya a quedarme de manos cruzadas y que me voy a poner a tejer y pintar mi casa... ¡No! Yo quiero seguir haciendo cosas".

Así que, ante su posible retiro, surge la duda de quién se quedará con 'Ventaneando'. Pati reveló que ya lo había pensado y hasta había ofrecido el puesto a una de sus ex colaboradoras.

El Escorpión Dorado barajó los nombres de Atala Sarmiento y hasta Inés Gómez Mont. Pero Chapoy solo mencionó uno: "Yo ya no o vuelvo a decir. Una vez tomé la decisión de quién se podía quedar, y es más, lo hablé con esta persona, me senté con ella. Le dije '¿te interesa? ¿estás dispuesta?'... ¿Sabes quién fue? La Choco. Pero Jimenita, por cuestión familiar, tomó la decisión de irse a vivir a Madrid".

Admitió que cada que tiene oportunidad, invita a Jimena Pérez a colaborar con el programa, aunque debido a que radica en España, "quién sabe si ellos tomen la decisión de regresar a México, están viviendo muy bien en Madrid".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!