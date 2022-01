¡Pati Chapoy celebra 26 años de 'Ventaneando'! Nos revela si ya se cansó y qué piensa hacer

Este 22 de enero 'Ventaneando' celebra 26 años, logro digno de presumirse, pues significa el esfuerzo diario de un gran equipo delante y detrás de cámaras. Pero más allá de lo profesional, al interior del programa de espectáculos comandado por Pati Chapoy se ha integrado una familia que ha pasado por altas y bajas.

En exclusiva para TVyNovelas, los conductores que hoy integran la renovada sala de 'Ventaneando' enfatizaron que, aunque el camino no ha sido fácil, se han sentido cobijados y respaldados en todo momento por la periodista.

"El 22 de enero cumplimos 26 años al aire, lo cual me da un gusto enorme, es un récord que mantenemos gracias al equipo enorme de gente que tenemos, todos comprometidos con hacer las cosas bien: los técnicos, los camarógrafos, los editores y los reporteros que se la rifan de una forma increíble".

¿Qué significa para usted estar al frente de este gran equipo? Estoy muy contenta, significa muchas cosas; primero, que hemos logrado, a través de los años, una gran familia, y eso no es sencillo en un medio donde lamentablemente se desprenden muchas envidias y situaciones desagradables. Sin embargo, hemos logrado llevar a buen puerto este barco que es Ventaneando, con una solidez en el equipo, que es lo que nos hace permanentes, hasta donde el cuerpo aguante y los dueños del canal quieran. Significa también mucha solidaridad, paz y calma de saber que todo el equipo trabajamos por el mismo camino, estamos muy comprometidos con la información.

¿Cómo maneja las críticas? Desde un principio aprendí a hacerlo; desde que trabajaba con Raúl Velasco yo veía cómo manejaba ese tipo de situaciones y le aprendí mucho, como también aprendí de Humberto Navarro (productor) cuando estuve en El mundo del espectáculo; aprendí a través de mi psicoanalista durante muchísimos años, y aprendo todos los días.

¿Se ha quebrado en algún momento? Por supuesto, sobre todo desde hace dos años, desde que se fueron Juan Gabriel, Armando Manzanero, Vicente Fernández; esas cosas duelen, porque durante la trayectoria de mi vida periodística tuve mucha relación con ellos y son personas que dejan de ser las que te dan información y pasan a ser tus amigos, y eso duele. También, cuando de pronto viene información muy ruda, como las declaraciones que hizo Frida Sofía, porque piensas: “¿Cómo se lanzan a hacer una declaración así?”, y ni siquiera hay una de- nuncia; no se vale que pasen esas cosas.

Después de 26 años, ¿se ha cansado? ¿Ha pensado en hacer otras cosas? Todos nos cansamos, y no tiene que ver con la edad, sino la cantidad de trabajo que tenemos y el estrés que manejamos permanentemente, pero frente al cansancio está el descanso, y hay que tomarlo para lograr un equilibrio. Y sobre si pienso hacer más cosas, la respuesta es sí, en el escritorio hay varios planes y lo vamos a lograr. La parte documental

me gusta mucho, ya veremos si funciona o no.

Hablando de equilibrio, ¿cómo ha logrado un balance entre el trabajo y su vida personal? Afortunadamente mi marido y yo tenemos claro que los dos queremos seguir activos, y que día con día construimos y mantenemos una familia, y pues el balance se logra organizándonos, porque sí se pueden tener varias actividades, pero hay

que organizarse.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!