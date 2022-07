"Patética, tóxica y DELINCUENTE": Yolanda Andrade explota contra Laura Bozzo

Fue imposible ser indiferentes al pleito a gritos entre Laura Bozzo e Ivonne Montero donde la peruana insultó a la mexicana entre reclamos y palabras altisonantes, y Yolanda Andrade no dudó en compartir su opinión al respecto.

Todo ocurrió en 'La casa de los famosos', donde ya enojada, Laura comenzó a reclamarle: "Yo sé muy bien cuál es tu lugar, claro, tú puedes estar en la cama de todo mundo para saber cuál es tu lugar. Ve a hacerte la víctima a otro lado, tremenda pu... Yo si gano acá no va a ser por víctima ni por llorona ni por estar haciéndome la ... ni por el azar. Si yo gano será por la gente. Y esta hipócrita manipuladora que usa a su hija para dar lástima me repugna... Por favor, ¡hipócrita!".

Ivonne Montero le dijo a Laura "Deberías estar en mi lugar, pero eres tan miserable de corazón, no puedes ni siquiera tener empatía, qué triste, qué decepción haberte conocido en este reality... Qué horror, que me conoce bien de la persona que soy, quiero enterarme. Nada va a empañar mi felicidad".

Y fue Yolanda Andrade quien terminó por destruir a Laura Bozzo con un texto donde le dice de todo:

"Eres #tóxica Es Desgastante segur soportando , Tanta Maldad qué hay en tu Ser.

Envenenaste la casa. Eres La Vergüenza de Género. Mujer, busca Ayuda. Quizá Todavía allí te ayude la Suerte .

Me parecías divertida por Ridícula.

Ahora que la gente te agradece lo mucho que vimos .

Ojalá te veas NO en un espejo

Porque ya sabes lo que vas a ver .

Defensora de las mujeres

Eso NO existe en ti.

Ya tu presencia y tu Voz.

Y tus Actos ..:

No causas Compasión,

Eres un Virus

Una Disculpa para Todas las mujeres por esta vergüenza de Género.

#fueralaura

Y si te dan el Gane

Solo por que soy generosa

Hasta en mis insultos

Te doy descuento en Gucci .

PATÉTICA!!!

#yolandaandrade

Recordemos que la Delincuente eres tú !!

#ficharoja #delincuente

En santa Marta no te van a aguantar tus berrinches

Ya me dijeron que Te están esperando".