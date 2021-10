"¡Patán mugroso!" Destrozan a Lalo Mora después de manosear a otra fan

El escándalo sacude nuevamente a Lalo Mora luego de que el cantante manoseara a una fanática después de un concierto en Estados Unidos. Un video en el que se aprecia al intérprete tocando indebidamente a una mujer corrió como pólvora en redes sociales, despertando el descontento y la indignación no sólo de los usuarios de estas plataformas digitales, sino de figuras del espectáculo como Carmen Salinas y Gustavo Adolfo Infante, quienes se lo acaban, mientras que la hija de Mora trata de defender a su padre, de 74 años.

“Ya lo ha hecho con varias muchachitas, las toca, se las sube arriba cantando, pero está usted horrible y canta horrible, se lo digo de frente porque soy madre y soy abuelita, tengo seis nietas, y pensar en que un patán como usted llegara a meterles mano, me da una rabia. ¿Quién es usted para manosear a esas pobres criaturas que van y se toman una foto a su lado? Patán, mugroso, ¿cómo se atreve?”, le reprochó Carmen Salinas al vocalista de Laurita Garza.

“HASTA PONE CARA DE LIBIDINOSO” Por su parte, el abogado Gustavo Herrera lo tacha de “viejo libidinoso”. “Deben denunciarlo en la fiscalía, la edad no lo justifica para faltarle el respeto a nadie, y él incurre en el artículo 179 del Código Penal de la Ciudad de México, que establece que a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona, o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión”.

Según el experto en leyes, la conducta de Lalo Mora se puede calificar de “ilícita”. “Pero también es clave analizar si lo hizo sin el consentimiento de la muchacha. Si lo hizo sin su consentimiento, entonces se puede hablar de un abuso sexual”, exclamó el defensor de Gabriel Soto a TVyNovelas.

Si bien Aurora Mora, hija del cantante norteño, manifestó estar molesta por lo ocurrido, finalmente terminó excusando a su progenitor, recalcando que: “Si ya lo conocen, ¿para qué se le arriman?”. Ante esto, las feministas reaccionaron y, a través de nuestras páginas, mostraron su rechazo ante estas conductas. Angie Contreras, vocera del movimiento Mujeres vivas, mujeres libres, destacó: “Es muy lamentable que este señor vuelva a cometer estas agresiones de carácter sexual hacia el público que va a sus espectáculos. No se puede justificar con un ‘¿para qué se arriman?’, porque esto sería normalizar estos hechos sin que ocurra nada. La verdad es que debemos denunciar, sé que a veces nos da miedo, pero debemos hablar y entender que no por ser una persona se lo debemos tolerar. El cantante debe reconocer que lo que hace es una forma de violencia y que está mal, debe poner un alto, porque lo dejarán de invitarlo a eventos para no poner en riesgo a las asistentes”.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante tampoco se quedó callado y explotó contra el músico, catalogándolo de “ruin, asqueroso e imbécil... Es lo que conocemos como viejito rabo verde… vean la manchadez de este señor. Luego, el depravado le mete la mano al busto”, comentó el periodista en De primera mano. Mientras que Carmen Salinas lo calificó de “viejo enfermo, para eso hay personas a las que le puede pagar para que hagan sus cochinadas, mugroso, pelado, patán. Yo no veo que hagan esos mis compañeros, los demás cantantes; está usted enfermo, hasta pone cara de libidinoso, eso no se hace”, externó.

