Pastel, globos y abrazos: YosStop volvió a casa a tiempo para el cumpleaños de su mamá

Después de 5 meses detenida en el penal de Santa Martha Acatitla, la influencer Yoselinne Hoffman, mejor conocida como YosStop, fue liberada para seguir su proceso

libre, por lo que su familia la recibió con los brazos abiertos.

Acusada del delito de pornografía infantil en contra de Ainara Suárez, por comentar un video donde a la joven la abusaron un grupo de jóvenes, la youtuber podrá seguir su proceso tras aceptar algunas condiciones como no acercarse a la víctima.

Así que la noche del 29 de noviembre llegó a casa, y pudo celebrar el cumpleaños de su mamá, como ella misma compartió en Instagram:

"Llegué a las 12am del 1 de diciembre para abrazar a mi mamá y decirle FELIZ CUMPLEAÑOS. Me dijo: Eres el mejor regalo que he recibido A veces cuestionamos demasiado cómo pasan las cosas, parecería una simple coincidencia pero no lo es. Hoy es un día para festejar, no solo por el cumpleaños de la mujer que más amo, no solo porque por fin soy libre físicamente, sino porque HOY nos podemos ver, tener, hablar, conectar, abrazar, besar y amar. TE AMO MAMÁ".

A través de Instagram, también pudimos ver cómo la familia Hoffman recibió a YosStop con un pastel, globos y mucho amor. Su hermano Ryan también celebró que su mamá pudo tener un gran regalo de cumpleaños.