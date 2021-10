Para bioserie de Gloria Trevi podrían buscar a Aracely Arámbula y Danna Paola

Carla Estrada comenzó oficialmente la preproducción de la bioserie de Gloria Trevi, la cual comenzará a grabarse a principios del próximo año y será contada en 50 capítulos.

En entrevista con TVyNovelas, la productora hablo del proyecto y abrió un casting para encontrar a la actriz que personificará a la regiomontana en la ficción, nos dice que con este proyecto no sólo busca hacer el recuento de la vida de la Trevi, sino que está comprometida con realizar un proyecto con conciencia social que aborde el tema del maltrato.

Ya surgieron nombres de famosas que podrían integrarse, además de que la productora nos dio más detalles del proyecto.

¿Tú descubriste a Gloria Trevi en el programa XE-TU? Se podría decir que sí; lo primero que hizo Gloria fue dentro del programa, vino, hizo su casting para la doble de Chispita (Lucero) y fue la ganadora.

Con el casting para la bioserie, ¿quieres rememorar esa hazaña? Me encantaría que toda la parte positiva y buena que le pasó a Gloria pudiera volver a suceder y que salga una gran estrella como la que es Gloria.

Se dijo que estabas pensando en Aracely Arámbula o Danna Paola para interpretar a Gloria, ¿las has buscado? No las he buscado todavía porque estamos iniciando el proyecto; realmente está iniciando la preproducción, pero me encantaría contar con ellas para la serie.

¿Para el casting buscas niñas que actúen, canten y bailen? Me encantaría encontrar a la persona idónea que cante, baile, se parezca y que pueda actuar; estamos en esa búsqueda, no estoy cerrada a que sea alguien que ya sea famosa, pero también me gustaría abrir esta oportunidad al público en general, y si no es interpretando a Gloria, puede ser cualquier otro personaje. Estamos comenzando a hacer castings no nada más para Gloria, sino para el resto del elenco.

¿Cuántas Glorias vamos a ver en la pantalla? Varias, hay de cuatro años, seis, ocho, 14... Hay varias porque estamos contando la mayor parte de su vida.

¿Hasta qué parte de su vida van a abordar? Estamos ahorita en los (libretos de los) capítulos 20, 30, y no hemos concretado la fecha en la que termina la serie.

La serie dará mucho de qué hablar cuando se estrene... Seguramente; en su momento hubo quien hizo libros, hubo quien denunció, pero la mayoría no denunciaron, tendrán sus razones, pero ellas tuvieron la oportunidad de decir lo que está publicado, entonces, lo que estamos haciendo es basarnos en entrevistas, en lo que nos cuentan estas niñas, lo que nos cuenta la procuradora, el juez, una compañera de celda, uno de seguridad de ella... Tenemos más de 50 entrevistas, hemos revisado más de tres mil horas, realmente ha sido un trabajo exhaustivo para hacer los libretos, entonces, es un trabajo que tiene el tiempo y la conciencia para hacer un movimiento social de lo que es el maltrato en este país y en el mundo.

