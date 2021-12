Para Axel Muñiz, comer era una pesadilla y nos cuenta del mal que lo aquejó

Hace cinco años, Axel Muñiz fue intervenido quirúrgicamente para combatir un padecimiento conocido como acalasia, el cual provocó que el esófago se le cerrara por completo. Hoy, a sus 26 años, el hijo de Coque Muñiz nos relata cómo fue vivir con este problema que, entre otras cosas, le obligaba a comer de pie. Además, nos revela que en su nuevo disco, titulado Pasaporte, compuso una canción para una chica rusa con quien vivió una historia especial.

¿Cómo estás de salud? Muy bien, en buena forma física y mental; me siento muy tranquilo. Cuando se me cerró el esófago bajé mucho de peso; además, tuve una operación que no fue buena, luego tuve otra que fue la que compuso el problema.

¿Cómo te detectaron el padecimiento? Me empezó a costar trabajo pasar la comida, me tenía que poner de pie para hacerlo. Me acostumbré a lo que estaba pasando, hasta que llegó un punto en que la pasé muy mal, entonces decidí operarme.

¿A partir de entonces cómo cuidas tu salud? Al final, el esófago no se recupera al cien, pero sí a un 80 %, que ya es mucho. Ahorita estoy bastante bien, pero de repente me hago un chequeo, lo normal.

¿Te prohibieron algún tipo de alimento de por vida? El refresco, porque genera agruras; de ahí en fuera, como de todo, no hay bronca.

¿En algún momento peligró tu carrera si te operaban? No. Pregunté si afectaba las cuerdas vocales, pero no, todo estuvo perfecto. Sólo fue respetar el tiempo de recuperación, volver a comer, echarle ganas y ya estamos de nuevo al cien.

Por otro lado, estrenaste disco con seis canciones de tu autoría con otros compositores, ¿de qué hablan? Son vivencias personales, porque cada canción me lleva al pasado, al presente o a diferentes momentos de mi vida. Pasaporte es una canción muy linda. Un día conocí a una persona, se fue a Rusia y ya no la volví a ver. Estuvo divertida la historia, porque conocí a una chava en un restaurante, era rusa y hablamos en inglés, me cayó muy bien. Nos vimos otro día para comer y me dijo: “Me voy 15 días, pero regreso”, y ya no regresó. Lo bonito es que salió una canción increíble, se la mandé y le dije: “Esto es para ti”.

¿Qué te dijo? “Gracias”, pero a ver cuándo regresa, la estoy esperando. Se me hizo padre eso, porque he escrito canciones para personas con las que he estado mucho tiempo. Ella se apareció una vez en mi vida y me movió algo en el corazón; hoy se me hace padre compartirlo con la gente.

¿Tienes una relación en este momento? Estoy soltero, pero contento sentimentalmente, con ganas de hacer más música, de seguir viviendo. Al final, las experiencias de amor o desamor siempre te dejan algo bonito, algún aprendizaje. Claro, también hay que cuidarse un poquito para que no te lastimen, saber no entregarse siempre al cien por ciento.

