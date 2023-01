Paquita la del Barrio envía mensaje a Shakira: 'No te achicopales, échale ganas'

En medio de la polémica por su nueva canción, Paquita la del barrio le habla a Shakira desde el corazón.

Una de las reacciones a la nueva canción de Shakira con el productor argentino Bizarrap, fue las comparaciones con Paquita la del barrio, pues en Session #53 le da con todo a Gerard Piqué, tal como lo hace la mexicana contra los hombres desde hace décadas.

Así que era cuestión de tiempo para que Paquita le enviara un mensaje a la colombiana, y así lo publicó en su Instagram:

"Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Qué te puedo decir... que le eches muchas ganas; lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes toda una vida, mija, no te preocupes”, le dijo Paquita.

“Como te decía, yo tengo para toda clase de problemas, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas... es muy bonito nuestro trabajo. Así que no te me achicopales, échale ganas. Tienes por quién vivir igual que yo, lo que nos mantiene parados ess la familia, tus hijos. Yo estoy en México. Si algún día algo se te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabes que estamos a la orden", dijo la cantante.

Paquita luego comenzó a cantar uno de sus temas, famosos por su despecho y gran verdad: “Te burlaste de mí, te carcajeaste; me trataste peor que a tus calzones, pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas chingar mis humildes canciones. y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si algo te arde”.

En redes sociales no faltaron las comparaciones entre ambas cantantes, que ahora tienen en común el despecho.

