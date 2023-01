Paparazzi revela que Piqué intentó volver con Shakira: la canción no mentía

El paparazzi Jordi Martin ha seguido la pista de Shakira y Piqué desde hace meses y aún así no deja de sorprender con los datos que revela. Luego de cantarle sus verdades al futbolista en Instagram, donde lo llamó mediocre, ahora ventila un detalle que a todos se les había escapado.

En exclusiva para 'El Gordo y La Flaca', el fotógrafo reveló que la canción 'BZRP Music Session #53' de la colombiana con el argentino Bizarrap es bastante cercana a la realidad. Sobre todo con la frase: "Yo, contigo, ya no regreso. Ni que me llores ni me supliquе".

Tal parece que Piqué sí le habría pedido volver. Resulta que Jordi Martin se enteró por una persona muy cercana al círculo cercano de Shakira que ella y Gerard terminaron desde abril de 2022.

Sin embargo, "un mes más tarde, él se arrepiente de haber dejado a Shakira y decide intentarlo de nuevo", según contó el paparazzi. Aquel regreso duró poco tiempo y ocurrió pese a que Piqué ya comenzaba a ser cercano a Clara Chía.

"En este intento no resultó y es cuando deciden terminar por completo. El resto de la historia ya la sabemos", informó Jordi Martin, quien captó a Clara Chía en aquellas primeras imágenes publicadas en la revista ¡Hola!.

Tras el escándalo de la canción de Shakira, el paparazzi reitera que Piqué sigue con Clara Chía aunque se rumore lo contrario, y aprovechó para evidenciar que Gerard no dio la cara ante un despido masivo en su empresa Kosmos, pues viajó a París.

Jordi Martin y Gerard Piqué

Sigue el chisme:

Exhiben los mensajes que Piqué nunca le respondió a Shakira

Shakira antes de ser famosa: a qué se dedicaba y lo diferente que lucía

Paparazzi que captó a Clara Chía lapida a Piqué: "Eres un mediocre"