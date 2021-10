Papá de Gomita estuvo en la cárcel, la golpeó por este motivo y ella teme por su seguridad

Después de que Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, reveló que su papá la golpeó "otra vez" al defender a su mamá, la señora Chave, se revelaron los motivos por los que se habrían peleado en casa.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, el pleito de Gomita con su papá se originó porque se enteraron de la infidelidad del señor Alfredo Ordaz con una jovencita, que resulta ser la cuñada de su hijo Fredy, mejor conocido como Lapizito.

"El papá anda con la hermana de la novia de Fredy, entonces la mamá le reclamó y le puso una madriza de aquellas, entonces se metió ‘Gomita’ a defenderla (a su mamá) y le puso una madriza a Gomita", dijo Gustavo Adolfo infante en 'De primera mano', en donde también resaltó que el papá de la presentadora ya ha estado en la cárcel por golpear a personas.



Doña Chave, como se hizo popular la mamá de Gomita, finalmente rompió el silencio en sus redes sociales y le agradeció a su hija por el apoyo.

Por si fuera poco, Gomita reveló que hizo público este suceso porque teme por su seguridad. "No estoy sola, yo lo sé, tengo muchos amigos que se han manifestado y se han convertido en mi familia... Me siento muy orgullosa de tener el valo simplemente de hablar".

"Esto es un tema que se tiene que hacer legalmente y así se tiene que hacer. Y con el favor De Dios, todo esto, va a tener una justicia", insistió.

"Les dejo todo mi amor. Créanme que estoy muy bien. Despreocúpense de que estoy mal, simplemente lo hice púbico porque cualquier cosa que me llegue a pasar, quiero que en este momento se haga justicia, solamente.

"Vivo con un poquito de inseguridad, me siento intranquila pero sé que Dios está conmigo y no me va a abandonar.