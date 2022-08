Paola, la hija de Adal Ramones, debuta a los 21 años y nos habla del reto

Luego de que la pandemia tuviera parado el estreno de la cinta animada Las leyendas, el origen, la sexta entrega de la saga llega a ViX+ para seguir siendo de las favoritas, y en la que podemos oír a jóvenes talentos que reciben su primera oportunidad en el doblaje, como la hija de Adal Ramones, Paola, respaldada por el experimentado Lalo España.

Paola, ¿qué opinas de que Las leyendas, el origen vea por fin luz verde después de la pandemia? Ya estábamos esperando cuando iba a salir la película, porque se puso muchísimo esfuerzo, y creo que valió la pena la espera; salió en ViX+, y pudimos conectar con todas esas familias de las que ya tuvimos respuesta a un día de haberla sacado. Estamos muy emocionados y felices de que por fin ya se estrenó la película.

Esta es la sexta cinta de la saga, ¿cómo fue encajar?, porque ya traía un público… Yo vi las películas, la primera salió en 2007, yo tenía seis años y Moribunda no tenía voz; yo siempre me la imaginaba, y es chistoso que después esa voz se la pude dar yo. Cuando me dieron este reto dije: “Claro que le entro”; tuve nervios, no sabía si le iba a gustar a la gente, si estaba esperando otra voz y le voy a dar lo que no quiere… Como que me hice bolas antes de empezar, pero pensé: “Mientras sea auténtica y le dé una personalidad a Moribunda, el público lo va a sentir de esa manera”… Fue quitarme el miedo y la presión, y eso fue lo más bonito que me pudo pasar con Moribunda: hacerla mía.

El doblaje es un reto importante, ¿cómo se prepararon?, ¿de quién se apoyaron? Yo me apoyé en Ricardo, mi director; todas las preguntas, miedos, sugerencias… Ambos aportábamos, me decía: “La siento así, la pienso así…”. Me agarré del director como tiene que ser, y mi papá me ayudó en muchas cosas porque tiene experiencia en el doblaje, practicábamos, me preguntaba cómo me sentía; creo que tuve a dos grandes maestros, uno grabando y otro en casa. Gracias a Dios fue muy bonito agarrarme de ellos dos, salir adelante y sacar este personaje, sola pero con dos grandes maestros atrás, no hubiera podido sin su apoyo; creo que fue muy fácil para mí encajar, porque fueron de la mano conmigo, y fue un placer hacerlo. No quería acabar de grabar, buscaba otro diálogo, quería hacer más, lo disfruté cada segundo.

¿Tu papá ya tuvo la oportunidad de ver la película y escucharte? No vivo en México y mi papá está allá, entonces le pedí que esperara para verla juntos; a toda mi familia le pedí detenerla para poder llegar con ellos y verla. La grabé hace unos años, y ahorita no la quería ver sin mi familia.