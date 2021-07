Paola Rojas nos cuenta lo mal que la pasó con COVID-19: "Tuve debilidad tal, que me caía"

A unos días de haber retomado sus actividades, Paola Rojas compartió con TVyNovelas los duros momentos que vivió tras haberse contagiado de COVID-19. “Me sentí muy mal… Fueron dos semanas con el virus, con síntomas intensos; hacia el final de esas dos semanas me bajó mucho la presión y el ritmo cardiaco”, nos contó la periodista, quien también compartió la gran reflexión de vida que le dejó esta terrible enfermedad.

¿Es la primera vez que te contagias de COVID-19? "Sí, estuve en confinamiento en dos ocasiones, una porque dio positivo Odalys Ramírez –cuando apenas empezaba la pandemia, fue de los primeros casos públicos, en marzo de 2020–, y luego volví a entrar en confinamiento cuando todos en ¿Quién es la máscara? dieron positivo y yo había estado con ellos grabando todo el día; por fortuna no me contagié. Ahora es la primera vez que salgo positiva, me dio la variante británica, que es fuerte.

¿Qué síntomas tuviste? "Por fortuna nunca tuve dificultad respiratoria aguda ni bajó mi oxigenación, pero sí me sentí muy mal, tenía dolores intensos en todo el cuerpo, sobre todo dolor de cabeza, mucha debilidad, mareos a tal grado que me caía, tos, falta de memoria, cansancio, agotamiento, diarrea, náuseas, por eso quedé muy flaca, perdí el olfato y el gusto algunos días, otros días me dio fiebre, y tengo neumonía todavía, es muy leve.

¿En algún momento sentiste miedo? "Sí, aunque nunca estuve en riesgo, no fallaron mis pulmones y nunca me faltó oxigenación; desde luego que me asusté porque me sentía muy mal, me dolía el pecho y la espalda, ya que estaban los pulmones enfermos debido a la neumonía.

¿Cuántos días tuviste la enfermedad? "Fueron dos semanas con el virus, con síntomas intensos; hacia el final de esas dos semanas me bajó mucho la presión y el ritmo cardiaco, pero me explicaron los doctores que es normal, y que eso genera también un dolor extremo de cabeza.

¿Cómo estás actualmente? "Muy bien, me siento cada día mejor, con más fuerza; los dolores a ratos vuelven, pero me dan un ratito y se me quitan. Todavía tengo neumonía, pero ya es muy ligera, y en cuestión de días estoy segura de que voy a estar completamente recuperada.

¿Sabes dónde te contagiaste probablemente? "Posiblemente fue en un viaje de trabajo, por los días de incubación; todo indica que así fue, llevaba muchos meses, toda la pandemia, trabajando en el foro de televisión con muchos cuidados –en el noticiero nadie nos acercamos a más de metro y medio–, pero parte del trabajo como periodista es salir a reportear y compartir la realidad desde el lugar de los hechos, y ya me urgía reportear, entonces, una vez que sentí la protección de la vacuna, empecé a hacer unos reportajes fuera del país, fui a la frontera a hacer un trabajo especial con migrantes, y todo indica que ahí me contagié, aunque no estoy segura y no tengo la certeza.

¿Ahora cómo te cuidas? "Siempre he sido cuidadosa, incluso en Netas divinas, donde es un poco más complicado mantener la distancia, ahí nos hacen pruebas cada que entramos a grabar; de hecho, ahí fue donde me detectaron el virus, y todavía me hicieron una segunda prueba para corroborar.

¿Ya te incorporaste de lleno al trabajo? "Apenas tengo unos días que me reincorporé a la tele, pero no he podido regresar a Netas porque no han coincidido las grabaciones con los días que regresé, y la radio nunca la dejé, aun estando enferma seguí haciéndola desde casa, y la verdad, ahora que escucho las grabaciones de esos días me doy cuenta de que estaba muy mormada, me apenó mucho escuchar mi voz tan espantosa, pero así fue, no me detuve, la responsabilidad me llama siempre.

¿Qué reflexión te deja esta situación? "Muchos aprendizajes; de entrada, que no hay que bajar la guardia, que incluso estando vacunados seguimos siendo vulnerables. También, que sí es importante parar, frenar, descansar, sentir nuestro cuerpo, cuidarlo y respetarlo. Aunque ha sido un sube y baja de emociones, porque el COVID impacta mucho de esa forma, agradezco que todo lo que de verdad importa, sobre todo mi familia, están bien; agradezco que tengo un trabajo que amo y me apasiona, y si ya valoraba la vida, la salud y todo lo que me rodea, ahora lo valoro y agradezco todavía más, medito y rezo mucho más.

¿Qué le dirías a la gente en estos momentos? "Que se sigan cuidando; yo sé que ya están hartos, que sentíamos que estábamos llegando al final, que justamente con la vacunación estábamos a nada de regresar a nuestra vida de antes, y resulta que hay nuevas variantes y que son muy contagiosas y peligrosas. Estamos en una tercera ola, en un nuevo brote, y sí, estamos cansados, exhaustos, frustrados, pero la pandemia sigue y el riesgo también, así que les digo que se sigan cuidando mucho. Ahora, después de padecer y sufrir el COVID, porque sí la pasé muy mal y me sentí pésimo, quisiera evitarles ese malestar, y la única manera de hacerlo es cuidándose, evitar contagios… Les deseo de corazón que nunca les dé esta enfermedad espantosa.

