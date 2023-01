Paola Durante esperará a ver la actuación de Belinda para tomar acción legal sobre serie de Stanley

El anuncio de que se prepara una serie sobre Paco Stanley, el conductor de televisión más popular de la televisión noventera mexicana, ha puesto en guardia a varias de las personalidades que rodearon la vida de Stanley.

Paola Durante, que fue edecán del último programa de Paco, "Una tras otra", emitió un comunicado en el que señala que hasta el momento no se han acercado a ella para consultarla sobre el contenido de la serie.

Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999 afuera de un restaurante ubicado en Periférico Sur, muy cerca del Ajusco. La tragedia se contristó en un hecho controversial por las líneas de investigación de la entonces Procuraduría capitalina, que apuntaron a que había sido asesinado por un ajuste de cuenta o una venganza.

Y en ese sentido, se arrestaron a Mario Bezares (productor y amigo de Stanley) y Paola Durante (edecán del programa). Ambos finalmente salieron libres con el dictamen de que no hubo pruebas suficientes para comprobar su participación en el hecho.

Ahora, con el anuncio de la serie sobre Stanley, Mario Bezares fue el primero en emitir un comunicado en el que informa que la producción no lo ha contactado.

Lo mismo hace Paola Durante con un comunicado publicado en su cuenta de redes sociales:

"En estos momentos, por instrucciones de mi abogado y toda vez que la producción de la serie no me ha buscado a mí, para ninguna situación de permisos o de acuerdos, no tengo nada que declarar, no tengo nada que decir hasta en tanto no sepamos y tenga la guía jurídica de lo que vamos a hacer”.

