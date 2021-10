Pancho Ugalde confirma que su hermana Ana Bárbara ¡no lo ha invitado a su boda!

Pancho Ugalde revela que su hermana Ana Bárbara no lo ha invitado a su boda con Ángel Muñoz, con quien se casará este año si la pandemia se los permite. En entrevista, el intérprete, quien reaparece en la música tras una pausa de siete años, nos confiesa que no estaba enterado de esta noticia, y nos dice si apoya o no a su padre, don Antero Ugalde, quien en varias entrevistas ha recomendado a la reina grupera no cometer el error de volverse a casar. Además, nos adelanta que en su próximo disco incluirá canciones de Reyli Barba, ex de Ana Bárbara.

¿Cómo va Ana Bárbara con los preparativos de su boda? No lo sabía. Qué bueno que está tomando decisiones para bien. Ojalá sea muy feliz en esta nueva etapa.

¿Ya te invitó? Aún no me ha llegado la invitación. A lo mejor ahora que regrese a mi casa está en el buzón. Voy a buscarla hasta debajo de la cama, a ver si está por ahí (risas). Le deseo que sea muy feliz. Si nos llega la invitación, ahí estaremos; si no nos llega, de todos modos, que sea muy feliz.

¿Conoces a su prometido? Sí, tuve el gusto de verlo un par de ocasiones, pero no hemos tenido oportunidad de convivir más. Ella ya está grandecita, sabe tomar sus propias decisiones; si está tomando ésta, supongo que es por su bienestar.

Tu papá no está de acuerdo con que ella se vuelva a casar… Respeto mucho la opinión de mi papá, y también las decisiones de mi hermana; hemos aprendido a manejar la relación padre-hijos de manera independiente. Yo tengo una relación bonita con mi papá, a pesar de que mucho tiempo no conviví con él por cuestiones de la vida, pero mi madre nos ha enseñado a respetarlo y quererlo a pesar de ciertas decisiones que a veces no fueron las correctas.

Por otro lado, ¿por qué te habías retirado de la música? Decidí reencontrarme con ciertas cosas de mi vida que traía dispersas, entre ellas ser papá y convivir con mis hijos. Estoy contento de que la vida me dé la oportunidad de retomar mi carrera como solista. Estoy contento porque la gente está teniendo una respuesta maravillosa hacia mi persona.

Háblanos de las canciones que has estrenado… Empezamos con Un vestido de besos que, gracias a Dios, antes del primer mes alcanzó un millón de vistas. Después, el 1 de septiembre sacamos Envidia, y el 24 lanzamos el tercer sencillo: Recuérdame bonito, de Joan Sebastian. Si Dios quiere, en un par de meses terminaremos el EP de cinco canciones, y se viene lo inédito de Pancho Ugalde, con autores como Fato, Reyli Barba... También habrá autorías de un servidor.

¿Incluirás canciones de Reyli? Él fue una de las personas que me empujó para regresar a la música con su bellos comentarios. Me dijo: “Te voy a mandar unos temas. Espero que te gusten”, y en cualquier rato vamos a tener comunicación para que me los haga llegar. Para mí sería un honor.

Es el ex de Ana Bárbara, ¿llevas buena relación con él? Claro; es papá de mi sobrino, ¿cómo no voy a llevar una buena relación con él?

