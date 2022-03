Pancho Céspedes desafía al Covid; “yo no obedezco a nadie, sólo a Dios”

El cantante Francisco Céspedes ha comenzado junto con Susana Zabaleta y el pianista Raúl Di Blasio una gira de conciertos llamada “Se me antoja tu vida”.

El cantautor, conocido por su personalidad irreverente, habló fuerte sobre lo que piensa de la sana distancia y la recomendación de quedarse en casa para evitar los contagios de Covid.

“Yo te digo: ‘no te quedes en casa, ahora que no hay nadie en la calle, vete a respirar”, dijo Céspedes.

El cantautor de origen cubano tampoco está de acuerdo con el uso de tapabocas. “Los dos años de la pandemia para mí no existen en mi vida, más allá de la muerte, no desearía contestar lo que yo pienso sobre lo de quedarte en casa y enmascararte, porque yo no obedezco a nadie solamente a Dios”.

Céspedes se negó a hacer público si está o no vacunado ya que, dijo, esa decisión es personal y sólo corresponde a él decidirlo. “Esa pregunta no se hace y no la voy”.

Sin embargo, en su declaración se puede inferir que tampoco está de acuerdo con la vacunación: “Yo tengo una opinión de si me vacuno o no, aunque el colectivo mundial esté a favor de las vacunas… si yo digo algo, van a decir: ‘claro, este tipo es famoso. Déjame hacer lo mío, que me vacune o no”.