Paloma Cuevas "adora México" y Luis Miguel "está mejor que nunca": Exclusivas de CARAS

El romance de Luis Miguel con Paloma Cuevas sigue viento en popa, pero solo pocos tienen contacto directo con ellos.

Sin embargo, la revista CARAS tuvo la oportunidad de platicar con Paloma, quien además del amor que tiene a su tierra, Córboba, también menciona lo importante que ha sido México para ella, país al que adora ella al igual que sus padres Victoriano Valencia y Paloma Díaz.

Esta semana, la revista publicó una entrevista exclusiva con la novia del Sol, donde confesó: "Adoro México desde que era una niña y mis hijas tienen el mismo sentimiento por este maravilloso país".

De México adora su gente, sus rincones y sus amigos con quienes tiene una conexión muy especial, como es el caso de Alejandra Alemán, quien preside la Fundación Niños en Alegría. Paloma Cuevas compartió: "Colaboro con la Fundación Niños en Alegría desde hace muchos años. La labor que hace Alejandra Alemán es admirable, ella es un gran referente como mujer altruista, su entrega a todos los niños es maravillosa. Visitar a los niños es un regalo lleno de amor, abrazarlos, escucharlos contar cómo avanzan en su desarrollo. Como madre protectora que soy, traslado ese instinto en toda su dimensión a los niños de la Fundación. Me preocupo por ellos y hago un seguimiento muy de cerca, porque me da vida ver cómo crecen y cómo conseguimos, entre todos, que tengan una infancia feliz, que les convertirá en adultos seguros de sí mismos y con un futuro prometedor".

¿Y LUIS MIGUEL CÓMO ESTÁ?

La revista CARAS también platicó con Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Pérez, sobre su reciente encuentro con Luis Miguel en Madrid.

"Micky nos comentó que va a tener más de 100 conciertos y que arranca en agosto. Estaba muy contento, muy motivado, lo vi mejor que nunca. Está espectacular”.

El señor contó: "Lo conocí exactamente el 12 de diciembre del 2012. Estaba en Roma con el Papa, cuando me habló el representante de Micky y me dijo que me podía recibir al día siguiente en Miami, entonces volé de Roma a Miami a reunirme con él. Nos tomamos unos martinis y ahí nació el proyecto de lanzar un tequila, pero no logró concretarse y yo no quise insistir".

