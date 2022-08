"¡Pagan un karma!": Gabriel Soto, Irina Baeva y por qué su boda NO es buena idea

La ilusión de Irina Baeva de llegar vestida de blanco al altar con Gabriel Soto se desvanece por una u otra cosa. Y es que, desde 2020, los artistas han anunciado el tan esperado enlace, sin embargo, se ha detenido por varios motivos: la pandemia, el conflicto político entre Rusia y Ucrania, y los protagónicos seguidos de Gabriel. “La familia de Irina está un poquita temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido, pues, concretar el hecho de venir y obviamente no vamos a hacer la boda si no está su familia”, contó Soto.

Y justo ahora, él comenzó a grabar Los caminos del amor, el nuevo melodrama de Nicandro Díaz. Es por eso que consultamos con dos astrólogos, un clarividente y un experto en numerología para que nos aclararan el panorama de estas dos estrellas que, al parecer, están pagando un karma.

BRUJA ZULEMA: “SUS CAMINOS ESTÁN RODEADOS DE TRABAS”

“Gabriel Soto e Irina Baeva no se han casado porque sus caminos están rodeados de trabas. Para ellos me salen las cartas de El loco y Los tres arcanos, esto quiere decir que por circunstancias y por trabajo se les ha hecho difícil materializar su matrimonio. Van a vivir lo mejor de sus vidas muy pronto porque veo la felicidad para ellos, aunque ahora están cumpliendo una racha de karma y por eso no han podido casarse. Posiblemente la boda pueda darse en noviembre”.

PACO SEGOVIA: “HAY MUCHA ENERGÍA EN SU CONTRA”

“Lo que veo en las cartas es que, efectivamente, sí hay muchas complicaciones en sus vidas para casarse, además de los problemas que ellos mencionaron para contraer matrimonio, como la pandemia o la guerra entre Rusia y Ucrania, también se observan que hay temas de dinero que han tenido que desviar o gastar. Ellos están concretando la parte económica y es algo en lo que aún no están fortalecidos; tienen muchos gastos. En el amor, ellos continúan firmes, veo que tienen planes de casarse afuera, sin embargo, Gabriel también está esperando una respuesta concreta de una oferta laboral grande en el extranjero. Todo ha estado como muy revuelto, energéticamente también aparece que ellos no deberían casarse, están bien así, en concubinato, y podría ser contraproducente llegar al altar por karmas que tienen y llevan arrastrando. Irina también debe solventar sus problemas, ella está muy inestable. No les conviene casarse porque hay mucha energía en su contra por ciclos que no han cerrado, esto no es por brujería, simplemente es del universo y deben obedecerlo. Si ellos se casan les iría mal”.

GEMA AGUIRRE (CLARIVIDENTE): "EL AMOR SERÁ PUESTO A PRUEBA"

“La lectura del agua y el fuego me revelan que Gabriel e Irina no tienen fácil el camino al altar debido a la alta exigencia de Irina en lo relacionado con este tema, es por ello que no hay fecha concreta para la culminación de este enlace nupcial, además que lo laboral los tiene muy ocupados y en cuestiones familiares no hay un acuerdo de tiempo. Este amor será puesto a prueba y de eso dependerá la tan esperada boda”.

ALEJANDRO FERNANDO (EXPERTO EN NUMEROLOGÍA): "SON BLANCO DE ENVIDIAS"

“Gabriel está dominado por el número siete, lo que quiere decir que es dinámico, creativo, soñador, eficiente e independiente, pero también un poco necio, aferrado e inmaduro en algunas ocasiones. El conflicto en sus relaciones sentimentales puede ser porque percibe al sexo femenino como dominante, lo cual produce tensión en sus relaciones. Para poder establecer una relación duradera y definitiva, él tiene que romper con una situación negativa generacional que hereda de sus ancestros del lado paterno y también tiene que retirar un posible daño realizado por una persona de tiempo atrás. Por su parte, Irina está dominada por el número dos que nos indica baja frecuencia, es decir cambios de estado de ánimo muy marcados, tendencia a la depresión y a la ansiedad. Ella desciende de un ambiente familiar estricto y conservador, y a pesar de eso fue muy independiente y responsable desde muy temprana edad. Experiencias negativas en su pasado sentimental la han vuelto un tanto desconfiada. Su carácter puede parecer un poco dominante, exigente y termina tomando el control de la situación. Tiene mucha ambición profesional y es muy disciplinada, para ella vienen grandes propuestas, incluso podemos hablar de su incursión en proyectos internacionales. Sus planes a veces se pueden posponer o cancelar porque es demasiada energía la que ambos generan y proyectan, por esto mismo son el blanco frecuente de envidias. Las fechas positivas que se recomiendan para ellos en caso de un enlace matrimonial son en los meses de marzo, junio o septiembre. En días múltiplos de 3. Estos meses y estos números están marcados para ellos y son los ideales para que su relación prospere”.