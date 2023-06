Padre José de Jesús Aguilar: "En las iglesias no hay un letrero que diga: 'prohibida la entrada a homosexuales o trans'"

El padre José de Jesús Aguilar se ha distinguido por salirse del molde del sacerdote tradicional y poco a poco se ha convertido en una luminaria, a tal grado de ser invitado a MasterChef, donde su participación ha llegado a su fin; sin embargo, el aprendizaje obtenido no se paga con nada: “Yo pensaba que me iban a sacar desde el primer programa, y fue hasta el quinto, me permitieron cocinar 15 veces, fue una experiencia increíble, recibí tips, recomendaciones, nunca pensé poder aprender tantas cosas en la cocina a mis 69 años”.

El sacerdote se declara fanático de la emisión, lo que le sirvió para darse una idea de lo que podía vivir en su participación: “Cuando recibí la invitación les dije que no sabía cocinar, pero decidí entrar para enseñarle a los televidentes que hay que aceptar los retos”.

Para el padre, este reality muestra más allá que el simple hecho de pararse a cocinar: “El programa no es sólo de cocina, nos muestra los miedos, el aprender a convivir, el no utilizar una mano y también usar únicamente lo que había en el mercado; desde fuera lo veía como un reto, pero adentro fue un gran aprendizaje”.

El religioso puso a prueba no sólo sus conocimientos, también sus duras experiencias: “En una de mis participaciones, cuando nos dieron una porción pequeña de carne molida, un jitomate, una papa y una cebolla, pensé que esto en realidad muestra lo que pasa en las casas, donde las mamás ven para qué les alcanza o lo que hay, y le hice un homenaje a mi mamá también, porque en mi casa, con ocho hermanos, no nos llevaban nunca a un restaurante, pero cuando nos portábamos bien o sacábamos una buena calificación mi mamá nos hacía una comida especial”.

El padre decidió dar un mensaje a los chefs, señalándoles que se debe cocinar para todos y no sólo para unos cuantos: “Para mí, la comida no es nada más comer, es también compartir, agradecer... En una ocasión que hice unas caniquitas con la carne molida para que fuera divertido, me dijeron que si era Cositas, y yo respondí: ‘ustedes están acostumbrados a emplatar únicamente para los adultos, ¿y los niños qué?’. Esa vez recibí más de 150 correos donde me contaron que prepararon mi platillo a sus hijos y se lo comieron felices. A eso entré, a enseñarle a la gente que hay que cocinar más allá de los alimentos, también las relaciones personales”.

El padre no se calla al señalar que el concurso debería más que señalar los errores, apoyar a enmendarlos y con ello entregar un buen producto: “Estoy enamorado de la cocina, por ejemplo, los buñuelos que me quedaron crudos, llegué luego a la parroquia a hacerlos; de los errores se aprende, y aprendí que hay que aprovechar las cosas que los demás no valoran. Creo que los chefs podrían decirnos un poquito más de cómo remediar los platillos y no sólo decir lo que está mal”.

Su experiencia como sacerdote le ha permitido viajar a diferentes lugares, y con ello, hacer una mezcla de sabores poco cotidianos, y aunque se le pueda señalar, una buena copa de vino siempre estará incluida en sus alimentos: “Yo estudié cuatro años en Europa, y a fuerza tienes que comer la dieta mediterránea; en Europa a veces sale más cara una gaseosa que una copa de vino, entonces aprendes a que tu paladar esté educado en las combinaciones, no quiere decir que me la pase tomando, sólo es saber hacer una buena combinación”.

A pesar de comentarios adversos, el padre José nunca se dejó alimentar por ellos: “Antes de entrar hubo gente que trató de predisponerme, me decían que cómo iba a convivir con una persona de preferencia sexual distinta, o con el chef que es ateo, o Poncho de Nigris, que es un alzado, y yo dije que no tenía que entrar prejuiciado, sino abierto, y tengo una relación muy buena con Manu Nna, con el chef, a tal grado que me pidió que le dedicara un libro a su hermana que es fan, y con Poncho conocí a una persona muy humana, centrado, sin permitir que le faltaran el respeto”.

Tal fue la camaradería, que el padre hasta llegó a confesarlos: “Poncho un día me dijo: ‘Padre, ¿me puede confesar?, al igual el ‘Travieso’ Arce. Me di cuenta de que para ser sacerdote no tienes que estar en la iglesia, a veces tienes que salir para encontrar a la gente que a lo mejor no acude mucho o no tiene tiempo de ir a la iglesia, y ahí en la cocina nos metimos hasta la cocina de la espiritualidad de las personas”.

Sus apariciones en televisión y su apertura a ciertos temas le han valido críticas, sin embargo, el sacerdote tiene bien plantada su idea religiosa: “El evangelio nos dice que Cristo convivió hasta con prostitutas; yo me pregunto: “¿yo voy a ser más que Cristo como para ponerle límites al amor de Dios? No, en las iglesias no hay a la entrada un letrero que diga: “prohibida la entrada a divorciados, a homosexuales o trans”.

