Paco Zea hizo un Pedrito Sola: Confundió a Lala con Alpura y a Pedrito con Pepillo Origel

Con todo y la seriedad que lo caracteriza, Francisco Lea protagonizó un momento que seguramente ya quedó grabado para la posteridad en cuanto a errores en la televisión.

Al igual que Pedro Sola hizo con las marcas de mayonesas, situación por la que se le sigue recordando y que lo convirtió en todo un influencer, el periodista de Grupo Imagen se equivocó.

En pleno noticiario, confundió las marcas de leche Alpura y Lala, y al darse cuenta de su error, quiso bromear sobre que hizo lo mismo que Pedrito Sola, pero para su mala suerte, también lo confundió, y mencionó a Juan José Origel.

Ya sin forma de ayudarlo, el momento quedó grabado, y a través de redes sociales se comenzó a vitalizar desde las primeras horas de este miércoles 8 de diciembre.

Recordemos que estos errores se pagan muy caros. No solamente porque se convierten en blancos de burlas, sino que hay temas económicos involucrados.

Pedro Sola ha dicho que su error con las marcas de mayonesa le costó 75 mil pesos que le descontaron quincenalmente, 5 mil cada pago.

"Fue muy vergonzoso, estás en una empresa donde parte del negocio son las menciones comerciales, por las cuales nos pagan, de repente, en vivo, tienes que tener mucho cuidado, y me equivoco, no supe qué hacer. La imagen es horrorosa y casi me morí".

"Pensé que me iban a correr pero tuve que pagar en abonos. Fue un error muy duro", confesó Pedrito. "De ahí me volví el hombre más famoso de la televisión".

