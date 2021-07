Paco Stanley y una chica trans: la verdadera historia de la bolsita blanca de Mario Bezares

"Se hizo una leyenda urbana", presume Mario Bezares sobre el video donde se ve cómo un paquete color blanco se le cae del traje mientras bailaba 'El Gallinazo' frente a Paco Stanley.

En entrevista con Yordi Rosado, 'Mayito', como le decía el fallecido conductor, finalmente reveló todo lo que hay detrás de la historia de la bolsita blanca que muchos aseguran que era cocaína.

Para revelar la verdad sobre el traje que llevaba puesto ese día, Mario Bezares relató una historia que incluye a una chica trans, que Paco Stanley besó.

"Estábamos trabajando en Tijuana y estábamos cantante el popurrí en rock and roll, y en mesa de pista había una mujer, vestida de blanco, buenísima. Me bajo con los clientes para que cantaran, llego con la güera, le pongo el micrófono, no quiere cantar, me le acerco y nos damos un Kiko, y me subo a la pista, y me dice Paco 'esa es mía, pendejo, esa es mía'. No la conocíamos. Y le dije 'ay, tíratela, a mí me vale madres'".

Contó que hacían un concurso y la ganadora podía besar en la boca a Paco Stanley. Ganó la guapa mujer vestida de blanco. "Se prenden, hasta le tocó la campanilla... Pinche besote, hasta a mí se me antojó".

"Termina el show, nos vamos al camerino, se peina Paco.y dice 'ojalá trata amiguitas'. Llega y dice 'Hola Paco, ¿cómo estás?' (con voz grave). Y yo me empiezo a reír y se me queda viendo Paco", relató Mario

Tras escuchar su voz y verle la 'manzana de Adán', notaron que era una chica trans, pero ella los invitó a seguir la fiesta; sin embargo, Paco Stanley se negó y puso de pretexto que tenían una junta importante en Televisa a la mañana siguiente.

Mario recordó que Paco le dijo: "Si tú dices algo, yo te corro y no nos volvemos a ver y te mando a la chingada. Aquí no pasó nada".

"Para esto, esta chava, le da una carterita de cerillos, con su teléfono; Paco estaba sacadísimo de onda, lo avienta a la mesa, dice 'vámonos'. Entonces agarro la carterista de cerillos y me la meto al saco. Y pasó, pasaron meses, y me vuelvo a poner el mismo traje que tenía yo en ese entonces", recordó.

"Y es lo que se cae. Si ustedes observan perfectamente bien el video, cuando a mí se me caen las cosas, yo las meto aquí (el bolsillo), cuando termino de bailar me le acerco y le digo 'ah, que por cierto señor...' Y le entrego algo, es la carterita de ese niño, entonces dijo 'Hijo de tu...'.



¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!