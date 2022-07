Pablo Valentín, de payasito en fiestas infantiles a estrella en "Vecinos"

"Siempre lo llevaré en el corazón", dice Pablo Valentín cuando se acuerda de El Pagüigüi, el payasito con el que comenzó su carrera.

“Era un payasito que hacía para fiestas infantiles y para shows en la calle, literal. Me encantaba hacerlo... ¡Y no me iba mal, eh!”

Valentín es ahora uno de los actores que han permanecido durante los 20 años que lleva el programa "Vecinos" en televisión.

Su personaje de Pedrito, un flojonazo que vive de sacarle dinero al "bipolar" (Pablo, interpretado por Darío Ripoll), se ha vuelto entrañable.

"Ya llevamos 13 temporadas y para mí ha sido una experiencia increíble porque me ha permitido crecer con este personaje y perfeccionarlo cada vez que aparece en pantalla".

Pablo Valentín, sin embargo, no olvida aquellos inicios en los que recorrió barrios y colonias de Tlalnepantla, estado de México, con su payasito Pagüigüi.

“Incluso salía con guitarra porque soy compositor, era un show de humor muy blanco y se volvió muy famoso en esa zona de Tlalnepantla”.

El actor cuenta que le fue tan bien que hubo un momento en que tuvo que dejarlo porque no quería que ese payaso se convirtiera en su proyecto de vida.

“Yo quería hacer otras cosas, empecé a hacer comerciales y también me fue muy bien”.

Fue entonces que comenzó a hacer televisión, primero en "La familia PLuche" y luego en telenovelas.

“Nunca he tenido la aspiración de ser una estrella, sino de hacer buenos personajes, es algo que aprendí de mi padre, él me enseñó que cada personaje debe construirse con rigor y eso he hecho desde entonces”.