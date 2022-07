"Esto no es de rehabilitación, es de fuerza de voluntad": Pablo Montero deposita su fe en Dios

"Yo me concentré 100 por ciento en hacer el personaje de don Vicente Fernández; yo estaba nervioso porque hacer un ídolo siempre es delicado porque pueden llover críticas", confiesa Pablo Montero ahora que ha terminado la bioserie "El último rey, el hijo del pueblo", producida por TelevisaUnivision con base en el libro de la periodista Olga Wornat.

Montero conserva rasgos de la caracterización que cargó durante los meses en que se grabó la serie. Esos rasgos son evidente en su nuevo video de la canción "Árbol sin hojas", en el que monta a caballo con la habilidad que lo caracteriza.

"Todo el equipo de El último rey se vino conmigo para este proyecto; estoy muy contento porque ya está sonando en la radio a nivel nacional y en Estados Unidos".

Montero cuenta que al momento de preparar su personaje de Chente, trabajó para hacer de la manera más profesional posible.

"Tratamos de encontrar una actuación y una caracterización lo más natural posible, que no fuera ninguna copia ni una imitación".

Reconoce que vivió un momento difícil al final de la grabación, cuando una falta suya hizo que Juan Osorio, el productor, se enojara con él. Sin embargo, negó que vaya a ir a rehabilitación.

"No, no, eso no; porque como dijo Juan Osorio, esto no es de eso, sino de fuerza de voluntad porque toda la serie estuve bien aplicado, y bueno, paso eso ese día y son cosas que pasan, me pasó una vez, el último día".

Pablo Montero dice que ahora tiene toda la fe puesta en que saldrá adelante,

"Me levanto todos los días y siempre le pido a Dios que no me suelte de su mano y que esté siempre a mi lado para que yo esté bien"