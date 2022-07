Pablo Montero le echa el ojo a una modelo 28 años menor

Pablo Montero se reinventa en su propio éxito y sigue dando pasos firmes en la música para mantenerse en los cuernos de la luna. El actor aún tiene en su personalidad restos de Vicente Fernández, tanto en su andar como en sus modos, y ahora la muletilla “mijo” es típica en su trato con los que le rodean. El cantante no descuida su carrera, y nos llevó al Rancho El Camino, que fuera propiedad de Jaime Camil padre y que se utilizó como locación principal en la serie El último rey, el hijo del pueblo.

Ahí prepara su nuevo video, el cual dará visión a la canción Árbol sin hojas, una historia de amor que no puede ser. Pablo vive el amor al máximo, y podría ser que la joven modelo de su video le robe el corazón en la vida real. TVyNovelas platicó en exclusiva con el cantante.

¿Ya cerraste totalmente el personaje de Vicente? Sí, pero de alguna manera, algunas actitudes se van quedando; recuerdo que cuando tenía como 16 años y don Vicente me escuchó cantar cuando se presentó en el palenque de Torreón, ahí me dijo que lo estaba imitando y que debía tener mi propio estilo y crecer en mi carrera. Por eso a veces grabando, me salía de cabina sorprendido de lo igual que me salía la voz a la de don Vicente.

Fue un gran proyecto... SÍ, fue desgastante; siempre le estaré agradecido a Juan Osorio por haber pensado en mí; al señor Emilio Azcárraga y al señor Bernardo Gómez por todo el apoyo que me dieron; al señor Murguía por pensar siempre que yo era capaz de hacerlo. Nunca me imaginé interpretar a Vicente Fernández.

Juan Osorio no te suelta, sigue cuidándote... Me dice que me cuide, me pregunta cómo voy en los conciertos, y de todo aprendo. Ahora me reconstruyo haciendo una oración, y le pido a Dios que no me suelte de su mano, quiero estar bien, tengo 50 conciertos qué cumplir. He pensado ir a terapia, pero no ha rehabilitación; tal cual como lo dijo Juan (Osorio), no creo que sea para tanto, sino de fuerza de voluntad.

¿Ya arreglaste las cosas con él? Sí, él estaba sentido conmigo, pero hablamos. Yo lloré, y el también; él me ha hablado muchas cosas de su vida, me da consejos y es muy duro conmigo. Es como un padre para mí.

¿Te molesta? No, al contrario, ya no está mi papá y me hace falta. Él también era fuerte, me jalaba las orejas y eso estaba bien.

¿Te hubiera gustado tener una mujer como doña Cuquita? Pues creo que soy más bien un bendito entre las mujeres.

La modelo que participa en tu video, ¿cómo la conociste? Estaba en Instagram y vi una foto muy linda, le envié un mensaje y me dijo que es cantante, así que aquí está.

¿Te gustaría intentar algo ahí? Pues trabajaremos todo el día, habrá escena de beso, así que, pues a ver qué pasa.

¿Nunca serás un hombre de una sola mujer? Para qué te hecho mentiras: no.

A veces los famosos están un poco condenados a estar con mucha gente... Un poco sí, pero sin duda, las mujeres también son un vicio que me tengo que quitar, porque no es bueno.

¿Pero sí te lo quieres quitar? Sí, todo lo malo quiero sacarlo de mi vida; tanto mi mamá me lo dice como Juan Osorio: esto es de hue…

¿De decisión? Yo soy un poco así, cuando me decido todo se pone bien; mi mamá no me suelta, y ella también es un ejemplo en eso.