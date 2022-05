Pablo Lyle fichado de nuevo... y ahora el fisco va tras él

Al ser acusado de asesinar involuntariamente en Miami a un hombre de 63 años, el 31 de marzo de 2019, Pablo Lyle estaba en Estados Unidos con visa de turista. A partir de entonces, el documento ha tenido que ser renovado por el Estado especificando los problemas legales que atraviesa. Como es sabido, este permiso no permite a los visitantes trabajar en aquel país.

Lamentablemente, este podría ser motivo para empeorar el caso del actor, luego de que un programa de internet revelara que estuvo trabajando en una cafetería cerca del domicilio donde el actor tiene verificado el grillete de libertad condicional por parte de la Corte. Esto es ilegal, independientemente de que sus abogados solicitaron recientemente el cambio de la visa o un permiso para que labore, debido a la mala situación económica que atraviesa, y que se conjuga con la reciente separación de su esposa, Ana Araujo.

SU DEFENSA SOLICITÓ EL CAMBIO DE ESTATUS MIGRATORIO

La última vez que Pablo Lyle libró la cárcel fue luego de pagar una fianza de 50 mil dólares (poco más de un millón de pesos), para no pasar más días en prisión preventiva. Esto luego de que el 7 de abril, al término de una audiencia y como parte del protocolo jurídico de la corte de Miami, fue retenido por el incidente que causó la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández. Su defensa pidió a la jueza, Diana Vizcaino, cancelarle el grillete GPS, alegando no tratarse de un delincuente que para nada es una amenaza para la sociedad ni para el Estado.

También destacó el desempleo del actor, remarcando que han sido tres años difíciles que, aunados al pago de la fianza, hace que se complique aún más su vida.

“El dinero significa muchísimo, porque son 50 mil dólares impuestos a él como parte de una negociación en el ámbito civil. Cada dólar cuenta, pues no ha trabajado por tres años”, argumentó el abogado Alejandro Sola.

“No quiero que lo traten mejor, pero tampoco quiero que lo traten como si fuera el peor. Aquí ya dijimos que cada dólar importa, y quiero que quede claro que es porque él no ha podido trabajar en los últimos tres años por tener sólo la visa de turista”, argumentó también el abogado Bruce Lehr. La jueza Diana Vizcaino respondió de manera particular y llamó “creativa” la manera en que los abogados de Pablo lo defendieron.

“Gracias a ambos por sus argumentos y creatividad. Sr. Lehr; con todo respeto, esta Corte fija la fianza como estaba estipulada originalmente en el 2020 por el juez Fine, y serán 50 mil dólares con el uso del GPS para seguir con la libertad condicional”.



TENDRÁ QUE DEMOSTRAR INGRESOS Y PAGAR IMPUESTOS

Luego de eso, la jueza cerró la sesión y pidió a Pablo Lyle quitarse el saco para que le fuera puesta una casaca y trasladarlo de nuevo a la cárcel esposado, aunque su permanencia no se dio en la población general de la cárcel. El día viernes, de manera inmediata a la sesión, la defensa depositó en efectivo los 50 mil dólares para que fuera de nuevo liberado, lo que causó la extrañeza de varios. El actor tuvo que renovar registro, con foto de arresto y huellas digitales, debido a que ya pasaron tres años de iniciado el proceso. No obstante, con el trabajo en aquella cafetería y del cual existen imágenes, podría empeorar el caso de Lyle, pues además de no poder trabajar de manera legal y poder ser sancionado, tendrá que demostrar sus ingresos y pagar sus respectivos impuestos. Además, debido a que su caso es Estatal, no puede ligarse con el permiso de trabajo que es Federal, y podría enfrentar una limitación de su GPS, anulando las condiciones de cambio del pasado abril, donde cambió su domicilio y se le asignó la hora de llegada a las 8 de la noche.

Su separación podría afectarlo en el juicio

Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, se alejó de él luego de una pelea familiar en diciembre pasado, y decidió dejarlo en enero de 2022, a pesar de estar juntos desde que ella tenía 14 años y él 16, y vivir literalmente un amor de película. Ahora ni siquiera se siguen en redes sociales. Ella aportaba económicamente al caso Lyle; sin embargo, él comenzó a recriminarle hacer vida normal con sus hijos (Mauro, de siete años, y Aranza, de 12, quien no es hija de Lyle) mientras él estaba pasando algo tan traumático.

Esta separación, ha trascendido, podría resultar contraproducente en el juicio, pues los abogados ya no podrán mostrarlo como hombre de familia. Según reportes, Pablo tuvo problemas con todos sus amigos, incluidos los más cercanos y los que ya eran parte de la familia. Es el caso de Sofía Castro, de quien es compadre, y que hoy ni siquiera sigue en redes por aparentemente una negativa de ella por colaborar económicamente con su caso.

CASO DE PABLO LYLE

Pablo Lyle está acusado de causar la muerte a Juan Hernández, de 63 años, luego de un incidente de tránsito registrado en marzo de 2019 en Miami. La víctima bajó de su automóvil ante un semáforo en rojo y se acercó a la ventanilla del vehículo donde viajaba el actor y era conducido por su cuñado. Les reclamó haberle cerrado el paso. El familiar de Pablo bajó de su auto y discutió con Hernández, pero volvió al percatarse de que su vehículo se movía. En ese momento, Pablo alcanzó al automovilista para darle un golpe que lo derribó, y al caer se golpeó en la cabeza. Ese golpe le causó la muerte cuatro días después.