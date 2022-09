Pablo Lyle: diagnóstico médico e imágenes inéditas podrían poner fin a su calvario

Luego de tres años de proceso judicial en el caso de Pablo Lyle por homicidio involuntario, una nueva prueba podría mostrar una salida para el actor de 35 años: un video en el pecho de un oficial develaría que el proceso no se efectuó acorde a la ley.

Hasta el momento, Lyle tiene dos juicios, el de Hernández y otro civil por parte de la aseguradora del coche del cubano.

Pablo debería ser deportado al concluir el proceso debido a que no es ciudadano estadounidense y no podía comenzar su naturalización ni el trámite de su Green Card. Sin embargo, en su momento sus abogados pelearon para que a Pablo no se le extraditara. Otro punto es que el actor, al estar en libertad condicional domiciliaria, corre el riesgo de que no se le considere este tiempo en la condena final. Hasta el momento se sabe que Pablo podría pasar de cinco a 15 años en prisión por homicidio involuntario; en el mejor de los casos, la pena se podría reducir a tres años por buena conducta, sin embargo, en el peor de los escenarios, podría estar hasta 25 años debido a una cláusula en el Estado de Florida referente al respeto de la tercera edad, por lo que el castigo se vuelve más severo.

Todo lo que debes saber del caso de Pablo Lyle y su juicio

UNA PRUEBA CERTERA

La prueba que da un giro en el juicio es la participación de la oficial que detuvo a Lyle en el aeropuerto, y con ella la cámara Axon Body que captó absolutamente todo lo que sucedió en la detención del actor. Hasta el momento se sabe que la oficial no debía arrestar a Pablo Lyle ni interrogarlo por ser parte de la policía de Miami y no del condado de Miami-Dade, lo que podría darle puntos al actor, quien siempre tuvo la disposición de cooperar con las autoridades, a pesar de que el arresto fue indebido.

UNA JUEZA INTOLERANTE A LOS JUICIOS LARGOS

Aunque el caso se pospuso por la pandemia, algunas pruebas no se habían estimado. Alejandro Sola, abogado de Lyle, se quejó por no presentar a la policía que lo arrestó en el aeropuerto, por lo que la jueza dijo que era un testigo esencial y la mandó llamar, no sin antes llamar la atención a los representantes del Estado: “Afortunada o desafortunadamente, usted es el representante del Estado de Florida, y el Estado de Florida no puede decir que no tiene información, porque intencionalmente o no, eso podría afectar el caso”.

También pidió un jurado justo y apegado a los hechos y no a la carga mediática, por lo que los seleccionados no pueden googlear el caso ni preguntar más allá de lo que se establezca en la Corte. Fueron llamadas 262 personas al estrado para elegir seis que integraron el jurado y tres suplentes, de los que cuatro son afroamericanos, dos latinos y tres anglosajones; ninguno de ellos mexicano como Lyle, o cubano como Hernández. En 2024 habrá elecciones de jueces en Florida, por lo que este caso es importante por ser mediático.

Los abogados siguen alegando legítima defensa

Al ser aprehendido en 2019 en el aeropuerto de Miami luego de propinar un puñetazo al cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años, causándole la muerte, Pablo Lyle dijo ser culpable ante las autoridades, y aunque su defensa intentó que se desestime dicha confesión, la jueza estatal Marisa Tinkler Mendez se lo negó.

Hasta este momento, la defensa y la fiscalía han expuesto una gran cantidad de argumentos, siendo el más importante el de Bruce Lehr, abogado de Lyle, quien cuestionara al jurado si el golpe emitido por el actor fue intencional o una reacción en legítima defensa. La defensa de Pablo describe que el 31 de marzo de 2019, Hernández, completamente enardecido, se convirtió en un agresor al bajarse de su auto y golpear la ventanilla del de Lucas Delfino (cuñado de Lyle), lo que provocó que los niños que los acompañaban lloraran, por lo que Lucas se bajó del auto a encarar a Hernández.

Lucas, al darse cuenta de que su auto –que se encontraba detenido en un alto– comenzó a moverse, volvió hacia él, y en ese momento Lyle, quien viajaba como copiloto, bajó del coche, alcanzó a Ricardo y le dio un puñetazo. Shawn Abuhoff, abogado de la Fiscalía Estatal, sostiene que Hernández nunca quiso pelear y que, cuando se dio cuenta de que Lyle venía hacía él, se dio la vuelta y levantó las manos.

Sigue el chisme:

Luis Miguel volverá con una gira de 200 conciertos

El video donde Pedro Infante explicaría por qué tiembla el 19 de septiembre

Shakira: “Puse mi carrera en segundo plano para apoyar a Piqué”

Por qué le decían Lady Di a la princesa Diana