Pablo Lyle deseaba tener más familia antes de su triste e irreparable destino

Lo peor que Pablo Lyle enfrentó antes de la pesadilla que hoy vive en una prisión de Miami, Florida, confesó él mismo a TVyNovelas en 2009, fue la separación de sus padres y la muerte de su madre, Silvia López, ocurrida justo en abril de ese año. De esto último, por cierto, siempre se ha rehusado a hablar.

Si acaso confesó que, en honor a ella, lleva desde entonces su nombre tatuado muy cerca del corazón. Fue su hermana mayor, también llamada Silvia, quien asumió el papel de madre amorosa sustituta. La desaparición de la figura materna fue lo que tal vez detonó el admitido carácter fuerte del mazatleco, quien en los inicios de su carrera conquistó el corazón de la RBD Dulce María: “Soy muy alivianado, pero que no me hagan enojar, porque soy muy atrabancado (…), cuido mucho a mi gente. Me encantan las artes marciales mixtas, pero sé que debo bajarle un poco y ser más cuidadoso”, nos platicó en 2014, luego de que en mayo nació Mauro, primer hijo procreado con Ana Araujo, su esposa. Ella es también mamá de Arantza, fruto de una relación anterior. “Mi nene me cambió el panorama de la vida, y Arantza no sé en qué momento me robó el corazón, ¡me trae loco! Me parte el corazón estar lejos de ellos. Ahora tengo dos hijos con quienes debo predicar con el ejemplo. En ese aspecto, mi vida es bastante centrada y trato de hacer lo mejor que pueda para ellos. Me gustaría ser con mis hijos la mitad del buen papá que ha sido el mío”.

“MUCHA GENTE CREE QUE LA VIDA DE LOS ACTORES ES PERFECTA Y ROSA”

El hecho de practicar yoga desde 2015, “disciplina que te enseña a trabajar el control en ti”, no fue suficiente para que el 31 de marzo de 2019, en un incidente vial en Miami, diera un puñetazo al cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años. Al caer, este se fracturó el cráneo, quedó inconsciente y por una hemorragia interna murió al cuarto día. El actor fue acusado de homicidio involuntario, y desde el 9 de abril de ese mismo año permaneció en arresto domiciliario con grillete electrónico en Miami.

Luego de un proceso postergado durante tres años y medio debido a la pandemia, el actor de 35 años fue declarado culpable por homicidio involuntario, y será a fin de octubre de 2022 cuando se determine la sentencia que podría ser de hasta 15 años en prisión.

Esto, entre muchas otras cosas, le impedirá ver crecer a sus dos hijos, convivir al mismo tiempo con su padre y hermanos, y compartir con ellos su más grande pasión: disfrutar el mar y los atardeceres, especialmente los de su natal Mazatlán, donde en diciembre de 2017 fue reconocido como Sinaloense ejemplar en el mundo.

“Mucha gente cree que la vida de los actores es perfecta y rosa. No sabe los sacrificios (dejar a la familia, tu tierra, tu comida, perder fechas importantes, los primeros pasos de tus hijos, no estar en los últimos momentos de vida de seres queridos, etc.), todo por ganarte un lugar en esta profesión hermosa”, manifestó en sus redes sociales en 2016, sin imaginar que algo totalmente ajeno a sus aspiraciones lo obligará también a eso por largo tiempo, y a renunciar, quizá definitivamente, a su manifestado deseo de tener otro hijo con su mujer.

Sigue el chisme:

Las primeras fotos de la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar

Dulce María envía mensaje a Maite Perroni por no asistir a su boda

Las parejas de Lucía Méndez, incluidos los menores que ella