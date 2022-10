Pablito, de Piso 21, nos presenta a su bebé milagro EN EXCLUSIVA

FOTOGRAFÍAS: ANDREA WATTLEY (WATTLEYPH). Tan deseado como complicado fue el anhelo de Pablo, de Piso 21, y la modelo paraguaya Stephanía Stegman de convertirse en padres por primera vez. Ella creció con la idea de que no iba a poder ser mamá, pues una operación cuando estaba pequeña le trajo como consecuencia no poder embarazarse de forma natural, pero cuando conoció al cantante colombiano unió su sueño de ser mamá con las ganas de él de tener un hijo, y todo conspiró para que su familia creciera; sin embargo, el camino hacia el final feliz no fue nada fácil. En exclusiva para TVyNovelas, la famosa pareja nos presenta a Bruno, o como le dicen de cariño, “Bru”, el pequeño primogénito del hogar que llegó para cambiarles la vida por completo.

DESPUÉS DE DOS INTENTOS IN VITRO Y UNA AMENAZA DE ABORTO, BRUNO LLEGÓ A SUS VIDAS Pablito y Stephanía se conocieron en México; al año y medio, en plena pandemia, se volvieron a encontrar, y ahora sí se dio el flechazo. Sin ser novios, vivieron juntos en el departamento de él en Medellín, luego formalizaron su relación, para más tarde comenzar el largo proceso de ser padres que los llevó por un año de tratamiento médico, dos intentos de fertilización in vitro fallidos y una amenaza de aborto. Finalmente, tras 37 semanas de gestación, pudieron tener a Bru en sus brazos.

“Fue un embarazo planificado y muy deseado. Cuando era pequeña me hicieron una operación en la que me sacaron las trompas, y yo no podría tener bebés de forma natural. Bruno fue concebido in vitro, y fue al tercer intento; también me dio preeclampsia estando fuera de Colombia… Fue un montón de cosas, fue todo un reto para nosotros. Crecí toda mi vida con la idea de que no iba a poder tener hijos, porque en ese entonces la ciencia no estaba tan avanzada, Pablo fue quien me motivó a intentar con otros métodos e ir a un especialista. Fue difícil, porque las posibilidades eran de 20 a 30 % de quedar embarazada, era una probabilidad baja, pero teníamos fe y esperanza. Para mí, como futura madre, hacerme una prueba de embarazo y ver que era negativa era un shock, una desilusión; fue muy duro, pero lo logramos. Uno muchas veces piensa en tirar la toalla, pero eso es lo importante de tener un buen compañero”, cuenta Stephanía desde Colombia.

El orgulloso papá abrió su corazón y expresó de qué forma ayudó al amor de su vida en tan complicado proceso: “Stephi es modelo y tuvo un año de inyecciones, estudios, exámenes, de no tomar vino, un montón de cosas… Nosotros compramos un kit de tres intentos para la fertilización in vitro, y le dije: ‘si en este intento no se logra, esperamos un año y lo volvemos a intentar, para que tú también vivas la vida, no estés aferrada a esto y no te presiones’, y en el tercero se logró”.

“EL MÉDICO QUE LA ATENDIÓ LE DIJO QUE HABÍA SIDO UN ABORTO”: PABLO

Sin embargo, otro momento complicado llegó a sus vidas a los tres meses de embarazo, pues casi pierden al bebé, pero de nuevo la fe fue la protagonista para que todo saliera bien. “Hubo un momento fuerte que vivimos comenzando el embarazo, ella estaba haciéndose unas fotos en Santa Marta, eran las últimas por el descanso que se iba a tomar debido al embarazo; de camino al aeropuerto, para regresar a Medellín, comenzó a sangrar, la llevaron a un hospital que no tenía aparatos para hacer estudios, y el médico que la atendió le dijo que había sido un aborto. Esa noche la pasamos horrible, pero yo le dije que hasta que no tuviéramos una ecografía, no daríamos nada por hecho. Cuando llegó a Medellín la llevé al doctor, y en la ecografía salió Bruno; todos gritaron, hasta las enfermeras”, narró Pablo.

Ese fue el único percance que tuvo la modelo en su embarazo, el resto de todos los síntomas los padeció Pablo: “Me dieron vómitos, mareos y hasta fui el que engordó más”.

“LO BUSCAMOS TANTO Y CASI LO PERDEMOS, QUE SÓLO QUERÍAMOS QUE LLEGARA SANO”

Bruno nació el Día del Padre, el 19 de junio. “Bru es un gordo, cachetón, hermoso, tranquilo, se parece a mí cuando era bebé, pero ojalá se parezca a la mamá; yo creo que va a sacar los ojos de ella, aunque en este momento se parece mucho a mi”, dice Pablo. El integrante de Piso 21 era el único de los cuatro que aún no era papá. “Yo fui el último en tener hijos; todos los del grupo somos como una familia grande, tenemos valores de familia… Ellos están enloquecidos, están felices con Bruno, hasta nos ayudaron con las fotos que hicimos para esta entrevista: mientras nosotros posábamos, ellos le hacían señas y caras al bebé para que sonriera”, expresó él intérprete de Te vi, Los Cachos y Me llamas. La pareja contó que entre una lista de más de cien nombres fueron descartando hasta que llegaron a las opciones de Bruno si era varón, y Mila si era niña. “Esto suena a cliché, pero como uno lo buscó tanto y casi lo perdemos, sólo queríamos que llegara sano, aunque siempre pensamos que era niño, lo sentíamos en el corazón”, dijeron.

PABLO ES UN EXPERTO CAMBIANDO PAÑALES

Pablo asegura que él casi llevó la batuta en eso de cambiar pañales durante el primer mes, para que Stephanía pudiera descansar más y recuperarse de la cesárea: “Me va brutal en mi faceta como papá; yo no planeo mucho las cosas, yo dejo que la vida se viva… La gente me pregunta si yo estaba preparado para no dormir, y yo decía que sí. La situación con Bruno ha sido fácil para mí; no es que en general sea fácil, sino que uno está para lo que le toque. Es un niño tranquilo, sólo llora si tiene hambre… Pienso que cuando uno hace todo desde el amor, no hay nada imposible”. Ambos coinciden en que Bruno fue una bendición que les cambió la perspectiva de la vida. “Ahora hay más cosas en qué pensar, el amor crece por todo, amor por ser mejor persona, amor por la vida... Yo sigo siendo el mismo, pero con otra forma de pensar”, dice Pablo, mientras que Stephanía asegura: “Un hijo te convierte en una persona más empática y te muestra el verdadero significado del amor”.

